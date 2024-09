La pluie continue mercredi, un temps plus frais et nuageux dans le Maryland

La pluie continue de tomber mercredi, plus frais et nuageux, dans le Maryland Mise à jour : 5 h 22 HAE, le 25 septembre 2024

NOUS VOUS OFFRONS UN REGARD EN DIRECT EN CE MOMENT. DEHORS ET QUELLE DOMMAGE IL Y A UNE INONDATION LÀ-BAS AU QUAI DE LA VILLE. ET ÇA FAIT QUE L’EAU ATTEINT JUSQU’AU RIVAGE. LÀ-BAS. ET TOUS LES COMMERCES QUI S’Y TROUVENT. ET C’EST UNE DOMMAGE CAR ÇA CAUSE DES DOMMAGES À CERTAINES DES COMMERCES. C’EST QUELQUE CHOSE AUQUEL ILS ONT ÉTÉ CONFRONTÉS TELLEMENT DE FOIS EN UNE ANNÉE, ET CE N’EST MÊME PAS LIÉ À LA PLUIE, NI À UN SYSTÈME TROPICAL. TOUT EST LIÉ À LA SEULE DIRECTION DU VENT. NOUS SOMMES ENTRÉS DANS CETTE SITUATION OÙ LE VENT SOUFFLAIT PERSISTAMMENT DU SUD ET DE L’EST, CE QUI A POUSSÉ L’EAU VERS LA BAIE ET ​​SURTOUT VERS LA TERRE DANS LE COMTÉ D’ANNE ARUNDEL. ET CELA PROVOQUE DES INONDATIONS SUR TOUTE LA BAIE. MAIS LE PIRE SE TROUVE LE LONG DU LITTORAL DANS LE COMTÉ D’ANNE ARUNDEL, OÙ LES MARÉES SONT MODÉRÉES. ET CES MARÉES HAUTES DE LA NUIT ONT ÉTÉ LES PLUS HAUTE. DONC NOUS SOMMES ENCORE EN MESURE DE SURMONTER CE MATIN. ET NOUS SERONS DE NOUVEAU CONFRONTÉS À CELA CE SOIR QUAND NOUS AURONS PASSÉ LA MARÉE HAUTE. ET ENSUITE, LA MARÉE DEVRAIT ENFIN COMMENCER À SE RELÂCHER ET À S’AMÉLIORER D’ICI LA FIN DE LA SEMAINE, MAIS SOYEZ TOUJOURS PRUDENTS OÙ VOUS VOUS GAREZ ET CONDUISEZ ET CONTINUEZ À PROTÉGER LES BIENS VULNÉRABLES À CES INONDATIONS. IL Y EN A AU MOINS UNE MINEUR AUTOUR DE BALTIMORE FELLS POINT JUSQU’À HAVRE DE GRACE. NOUS SOMMES ÉGALEMENT COINCÉS DANS UN TEMPS PLUVIEUX, DONC C’EST QUELQUE CHOSE AUQUEL NOUS DEVONS FAIRE FACE AU COURS DES PROCHAINS JOURS, NOUS ALLONS VOIR DE NOMBREUSES AVERSES DE PLUIE ARRIVER, SURTOUT AU COURS DE LA MATINÉE ET DU MILIEU D’AUJOURD’HUI, ET PEUT-ÊTRE QUELQUES-UNES APPARAÎTRONT DEMAIN. PAS AUSSI RÉPARTIES, MAIS ELLES COMMENCENT À SE DÉVELOPPER PLUS JEUDI SOIR EN VENDREDI, NOUS ALLONS ENCORE AVOIR QUELQUES AVERSES DE PLUIE INTERMITTENTE TOUT AU LONG DU WEEK-END À VENIR. DONC NOUS SOMMES DANS CE MODÈLE. IL FAUT QUE NOUS RATTRAIONS LA PLUIE, MAIS LE TEMPS QUI EST DE RETOURNER ENCORE PEUT ÊTRE AU MOINS GÂCHANT POUR VOS PROJETS DE PLEIN AIR. Nous avons actuellement de légères averses de pluie à Annapolis, qui se propagent dans toute la ville et sur la côte est. Elles continueront à tomber en faible quantité pendant les prochaines heures. Mais on peut voir plus d’activité au sud. Une partie de ces averses va donc atteindre notre zone vers le milieu de la journée. Nous nous concentrons également sur le dernier système tropical, HELENE, qui prend de la force et organise les vents à 96 km/h en se déplaçant vers le nord et l’ouest. Il pénètre dans les eaux très chaudes du golfe du Mexique, il devrait donc se transformer rapidement en ouragan en se dirigeant vers la Floride. NOS PRÉVISIONS POUR AUJOURD’HUI SERONT JUSQU’À 71 CIEL NUAGEUX ET FRAIS. NOUS AVONS DE LA BRUINE ET DES AVERSES POSSIBLES À TOUT MOMENT AUJOURD’HUI, MAIS SURTOUT TOUT AU COURS DE LA MATINÉE ET DU MILIEU DE LA JOURNÉE, PUIS QUI SE DISSYMPATHISENT UN PEU CET APRÈS-MIDI. MAIS S’IL PLUIE CET APRÈS-MIDI, IL POURRAIT Y AVOIR UN GRONDEMENT DE TONNERRE. MAINTENANT. DEMAIN, LES AVERSES SONT PLUS ISOLÉES PENDANT LA JOURNÉE, DONC NOUS ALLONS RÉCHAUFFER À 80, MAIS SURVEILLONS ENSUITE LA SOIRÉE AVEC PLUS DE PLUIE EN COURS. NOUS AVONS DES AVERSES DE PLUIE PROBABLES VENDREDI ENCORE AU COURS DU WEEK-END, IL Y A DES TEMPS D’AVERSES DE PLUIE PAR INTERMITTENCE. CE MODÈLE CONTINUE TOUT LE TEMPS