La pluie arrive dans le sud de la Colombie-Britannique, mais plus de 100 millimètres sont nécessaires pour effacer la sécheresse – Kelowna Capital News

Les premières averses depuis septembre ont commencé à tomber dans certaines parties de la région métropolitaine de Vancouver avant que le soleil ne se lève, mais les responsables de nombreuses communautés côtières doutent qu’une série de systèmes météorologiques entrants soulagent les régions de la Colombie-Britannique en proie à la sécheresse.

Environnement Canada demande un peu moins de 10 millimètres de pluie dans la vallée du Fraser et environ sept millimètres sur certaines parties de l’est de l’île de Vancouver d’ici tôt samedi, mais affirme que les zones desséchées de la Sunshine Coast et de Sechelt pourraient voir un peu plus d’un millimètre au cours de la même période .

La pluie devrait se poursuivre jusqu’à samedi et jusqu’à la semaine prochaine et le chef de la nation shishalh, Warren Paull, prévoit que la région de Sechelt pourrait recevoir jusqu’à 35 millimètres de la série de systèmes prévue, mais dit qu’il en faut beaucoup plus.

L’île de Vancouver, la côte sud intérieure, y compris Sechelt, et tout le coin nord-est de la province sont classés au niveau de sécheresse 5, le classement le plus grave, ce qui signifie que les effets négatifs sont presque certains sur tout, de l’environnement aux emplois.

Sechelt n’avait reçu que neuf millimètres de pluie entre début juillet et le 20 octobre, alors qu’il peut généralement s’attendre à une moyenne de 200 millimètres, tandis que seulement huit millimètres étaient tombés à Chilliwack au cours de la même période, bien en deçà de la moyenne de 245 millimètres.

Le district régional de Sunshine Coast a déclaré l’état d’urgence local cette semaine alors que son principal réservoir d’eau est tombé à des niveaux extrêmement bas, et une déclaration du district a estimé qu’il aurait besoin de 150 millimètres de pluie pour recharger complètement le bassin versant et assouplir les restrictions.

D’autres parties de la Colombie-Britannique, y compris Haida Gwaii, la côte centrale et la chaîne du Pacifique oriental, une bande de terre s’étendant du nord de Whistler à la frontière américaine, sont classées au niveau de sécheresse 4, et les conditions sèches partout signifient que la saison des incendies de forêt en Colombie-Britannique traîne sur.

Plus de 200 incendies actifs brûlent actuellement, dont quatre incendies présumés d’origine humaine déclenchés mercredi et un autre jeudi, ainsi que deux incendies liés à la foudre.

Les incendies de forêt dans la vallée du Fraser et dans le parc Manning, ainsi que plusieurs grands incendies dans l’État de Washington ont été accusés d’avoir envoyé une couverture épaisse et brumeuse sur la majeure partie de la moitié inférieure de la province pendant des jours, ce qui a incité Environnement Canada à émettre des avis sur la qualité de l’air.

IQAir, l’organisation qui publie des évaluations mondiales de la qualité de l’air, a classé Vancouver comme ayant la quatrième pire qualité de l’air sur la planète jeudi, juste derrière Seattle, Portland, Oregon et Pékin.

Environnement Canada a maintenu ses avis sur la qualité de l’air tôt vendredi, mais appelait à une amélioration significative tout au long de la journée, car les vents ont aidé à dégager le ciel voilé.

IQAir avait déjà classé Vancouver, Portland et Seattle parmi les villes avec la meilleure qualité de l’air vendredi, bien que sa liste ait déplacé la qualité de l’air de Pékin à la distinction douteuse de la pire au monde.

—La Presse Canadienne

