La pluie apporte de l’espoir dans la lutte contre les incendies de forêt en Nouvelle-Écosse alors que les évacuations se poursuivent

Un incendie de forêt important en Nouvelle-Écosse, au Canada, fait face à des perspectives d’espoir d’être contrôlé car des averses de pluie sont attendues au cours du week-end.

L’incendie de forêt, qui est devenu le plus important jamais enregistré dans la province de la côte atlantique, a conduit à l’émission d’avertissements sur la qualité de l’air aussi loin au sud que la Virginie et le Maryland aux États-Unis.

Les pompiers ont déclaré que 50% de l’incendie d’Halifax avait été maîtrisé

La pluie de vendredi et les prévisions pluvieuses pour le week-end font espérer aux responsables des incendies qu’ils pourront maîtriser le plus grand incendie de forêt jamais enregistré dans la province canadienne de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse.

Cet incendie de forêt et trois autres dans la province ont déclenché des avertissements sur la qualité de l’air dans des régions américaines aussi loin au sud que la Virginie et le Maryland.

« Mon application météo indique que 80% changent la pluie. Étourdi jusqu’à cela », a tweeté le maire de Halifax, Mike Savage.

L’incendie massif de Barrington Lake dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse est maintenant considéré comme le plus grand incendie de forêt jamais enregistré dans la province. Brûlant plus de 75 miles carrés dans le comté de Shelburne, le grand incendie continue de résister tour après tour aux bombardiers d’eau et aux avions-citernes qui larguent de l’eau et des retardateurs de feu du ciel nuageux.

Mais de la pluie est prévue dans cette région et pour la capitale provinciale, Halifax, où un autre incendie de forêt a forcé l’évacuation de milliers de personnes. Le temps humide devrait se poursuivre de vendredi à lundi et mardi la semaine prochaine.

« Nous espérons vraiment qu’avec cette pause dans le temps, nous pourrons vraiment entrer et faire un travail positif », a déclaré Dave Rockwood, agent d’information publique du ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, à la Société Radio-Canada tôt vendredi.

Il a dit qu’il espérait qu’un incendie beaucoup plus petit près de la ville de Shelburne, qui abrite 1 300 personnes, pourrait se terminer bientôt.

« Je n’ai jamais été aussi heureux de voir la pluie », a déclaré le chef adjoint des pompiers d’Halifax, David Meldrum. Il a dit que ce n’était pas encore suffisant, mais que les responsables avaient bon espoir quant aux prévisions actuelles.

Les incendies dans le comté de Shelburne, qui brûlent depuis dimanche, ont forcé plus de 5 000 personnes à quitter leurs maisons et leurs chalets, dont 50 ont été consumés par les flammes.

Le printemps en Nouvelle-Écosse a été exceptionnellement sec. La province a reçu environ la moitié de la quantité habituelle de précipitations en avril, selon l’Observatoire de la Terre de l’agence spatiale américaine, la NASA.

Pendant ce temps, certains résidents des subdivisions au nord-ouest d’Halifax ont appris que leurs maisons avaient été détruites par l’incendie qui se déplaçait rapidement après leur évacuation plus tôt cette semaine.

Les responsables des incendies ont déclaré que 200 structures, dont 151 maisons, avaient été emportées par l’incendie dans la banlieue d’Halifax, qui brûle hors de contrôle depuis près d’une semaine, tout comme l’incendie du lac Barrington. Au total, 16 000 résidents de la région d’Halifax ont été évacués de leur domicile.

Jeudi, les pompiers ont déclaré que 50% de l’incendie d’Halifax avait été maîtrisé, même s’il était toujours hors de contrôle. Aucun blessé ni personne disparue n’a été signalé dans cet incendie, a déclaré le maire d’Halifax.

Des responsables américains aussi loin au sud que le Maryland, Baltimore, la Virginie et la Pennsylvanie ont déclaré avoir été touchés par les incendies de forêt canadiens.

Le Service météorologique national de Wakefield, en Virginie, a émis vendredi une alerte à la qualité de l’air pour la région de Richmond, en Virginie, en raison de la fumée des incendies de forêt dans le nord-est et le Canada atlantique.

Le département des services d’urgence du comté de St. Mary’s, situé à environ 80 miles au sud de Washington DC, a averti les habitants dans un tweet jeudi que la qualité de l’air pourrait être affectée par les incendies dans le sud-est du Canada.

En Pennsylvanie, le département de la santé du comté de Chester a déclaré jeudi dans un tweet que « la fumée et la brume des incendies de forêt au Canada continuent de persister » et a averti que l’air pourrait encore être malsain pour les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes ayant des problèmes respiratoires.

Des avertissements similaires ont été émis par le National Weather Service à Baltimore-Washington et dans la région de Philadelphie, y compris dans certaines parties du New Jersey, où les responsables ont averti les groupes sensibles de prendre des précautions lorsqu’ils sortaient. Un épais panache de fumée a été signalé au-dessus de Cape Cod, Massachusetts.