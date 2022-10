La pleine valeur du crédit d’impôt de 7 500 $ pour les véhicules électriques pourrait être difficile à obtenir

Cela est dû en grande partie à la structure du crédit véhicule propre et à certaines exigences imposées aux consommateurs et aux constructeurs automobiles. Ces barrages routiers, cependant, sont sur le point de se relâcher à plus long terme, ont déclaré des experts.

La législation, appelée Inflation Reduction Act, a rendu le crédit d’impôt “non remboursable”.

Cela signifie que les consommateurs ne peuvent obtenir le plein avantage financier que s’ils ont un impôt fédéral à payer d’au moins 7 500 $. Un crédit non remboursable compense la facture d’impôt fédéral d’un consommateur, mais toute valeur restante est perdue.

Disons qu’un consommateur achète un véhicule électrique aujourd’hui. Lors du dépôt de sa déclaration de revenus de 2022, la personne constate qu’elle doit 5 000 $ en impôt fédéral. Cette personne n’obtiendrait pas le plein crédit d’impôt de 7 500 $ — elle pourrait réclamer 5 000 $ et réduire sa facture d’impôt à zéro. Mais les 2 500 $ restants seraient perdus. En d’autres termes, ces fonds ne seraient pas remis au consommateur dans le cadre d’un remboursement d’impôt.

De plus, contrairement à certains autres crédits d’impôt prévus dans le projet de loi, comme le crédit « énergie propre résidentielle » pour les panneaux solaires domestiques et autres installations – toute valeur inutilisée n’est pas reportée sur les années d’imposition futures pour compenser une future facture fiscale.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Vous avez manqué un crédit d’impôt de l’année dernière ? Vous pouvez le réclamer jusqu’au 15 novembre

Ces collèges ne promettent aucune dette étudiante

Que rechercher dans un dossier de crédit pour réduire vos coûts d’emprunt

“C’est un peu la déception” du crédit, a déclaré Dan Herron, expert-comptable agréé et planificateur financier agréé basé à San Luis Obispo, en Californie.

Les consommateurs à revenu élevé seraient généralement plus susceptibles de bénéficier de la valeur totale du crédit par rapport à ceux dont les revenus sont plus modestes, car ils ont généralement des factures fiscales plus importantes, a déclaré Herron. Mais le crédit est assorti de restrictions supplémentaires – telles qu’un plafond de revenu, expliqué plus en détail ci-dessous – qui limiteront le nombre de ces ménages pouvant en bénéficier.

Pendant ce temps, les acheteurs à revenu moyen et faible ont généralement des factures d’impôt plus petites, ce qui signifie qu’il est plus probable qu’ils ne percevront pas l’intégralité du crédit, a déclaré Herron.

Les États, les municipalités et les services publics peuvent également offrir motivations financières pour les achats de véhicules électriques.