La pleine lune des chasseurs d’octobre sera également la plus grande super lune de l’année

Les astronomes auront un plaisir rare ce soir, car ils auront non seulement la chance d’apercevoir l’insaisissable comète C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) alors qu’elle s’élève dans le ciel de l’ouest juste après le coucher du soleil, mais ils seront également traité à un super lune montrer ensuite.

La pleine lune d’octobreégalement appelée la lune du chasseur, occupera le devant de la scène jeudi soir en tant que troisième de quatre lunes consécutives. super lunes de 2024 – et on s’attend à ce qu’il soit le plus important.

Une super lune est la façon dont les gens désignent une pleine lune qui s’est rapprochée le plus de la Terre. Le terme « super lune » n’est pas scientifique. Pendant ce temps, la pleine lune apparaîtra légèrement plus grande et plus lumineuse que la normale.

Voici quand profiter de la pleine super lune en Floride.

À quelle heure puis-je voir la pleine lune/super lune du 17 octobre en Floride ?

Les gens du monde entier pourront voir la pleine lune de jeudi vers 19 h 26 HAE, mais ici en Floride, vers 20 h 48 sera le meilleur moment pour prendre votre appareil photo et prendre quelques photos. C’est à ce moment-là que la Lune atteindra son point le plus proche de la Terre, selon Joe Rao de Space.com.

Que se passe-t-il pendant une super lune ?

Tout commence avec l’orbite de 27 jours de la Lune autour de la Terre. La Lune a une orbite elliptique autour de notre planète et il y a deux phrases clés à connaître pour déterminer si une lune est une « super lune ».

Le périgée correspond au moment où l’orbite de la Lune atteint son point le plus proche de la Terre (environ 226 000 milles). L’opposé du périgée, lorsque la lune est à son point le plus éloigné (environ 251 000 milles), est appelé apogée.

Le périgée et l’apogée se produisent une fois à chaque orbite autour de la terre, mais une super lune ne se produit que lorsque le périgée coïncide avec une pleine lune.

L’orbite de la Lune n’est pas une trajectoire parfaite, donc les superlunes peuvent paraître plus grandes ou plus petites à différents moments.

Combien de temps dure une super lune ?

Comme tout instant éphémère, la lune est à son maximum pendant une brève seconde seulement avant de poursuivre sa trajectoire orbitale.

En réalité, une pleine lune peut généralement être vue jusqu’à trois jours dans certains cas. Donc, si vous manquez la super lune de ce soir, vous aurez la chance d’en voir une version légèrement plus petite vendredi soir.

À quel point les superlunes sont-elles rares ?

Les superlunes ne sont pas rares, mais elles sont rares. Au cours d’une année typique, les superlunes se produisent environ trois ou quatre fois et elles se produisent toujours consécutivement, selon la NASA.

Il y aura au total quatre super lunes en 2024 et 2025.

Pourquoi appelle-t-on cela une super lune ?

L’astrologue Richard Nolle a inventé le terme en 1979, selon la NASA. Il l’a utilisé pour décrire une nouvelle ou pleine lune qui se produit lorsque la lune se trouve à 90 % de son approche la plus proche de la Terre.

Quand aura lieu la prochaine super lune ?

La prochaine super lune coïncidera avec la pleine lune de novembre, appelée la Lune du Castor. Vous pourrez vérifier celui-là le 15 novembre.

La Floride peut-elle voir la comète Tsuchinshan-ATLAS ce soir ?

La comète C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) sera de nouveau visible en Floride jeudi soir, et si vous l’attrapez au bon moment, vous devriez pouvoir la voir sans avoir besoin d’un télescope ou de jumelles, même si elles vous aideront vous obtenez le meilleur look.

La comète Tsuchinshan-ATLAS était auparavant visible dans l’hémisphère sud, et elle le sera désormais dans l’hémisphère nord jusqu’au 31 octobre. Les meilleurs moments pour l’observer seront ce soir jusqu’au 24 octobre.

Quand la comète Tsuchinshan-ATLAS sera-t-elle visible ce soir en Floride ?

Le meilleur moment pour observer la comète Tsuchinshan-ATLAS sera juste après le coucher du soleil. La NASA affirme que la queue de la comète sera bien éclairée par la lumière solaire restante, vous n’aurez donc pas besoin d’équipement spécial pour la repérer lorsqu’elle survolera la Terre.

Selon Astronomy Magazine, la comète deviendra visible 15 minutes après le coucher du soleil mercredi, suivie de 30 minutes après le coucher du soleil les quatre jours suivants avant de disparaître de notre vue.

En Floride, le soleil se couchera vers 18 h 14 HAC dans l’ouest de Panhandle et vers 18 h 52 HAE dans le reste de la Floride.

Cet article a été initialement publié dans le Pensacola News Journal : Quand voir la pleine lune et la super lune ce soir en Floride