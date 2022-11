La pleine conscience fonctionnait aussi bien pour l’anxiété que pour la drogue dans l’étude

La méditation de pleine conscience a fonctionné aussi bien qu’un médicament standard pour traiter l’anxiété dans la première comparaison directe.

L’étude a testé un programme de pleine conscience largement utilisé qui comprend 2 heures et demie de cours par semaine et 45 minutes de pratique quotidienne à la maison. Les participants ont été assignés au hasard au programme ou à l’utilisation quotidienne d’un médicament générique vendu sous le nom de marque Lexapro pour la dépression et l’anxiété.

Après deux mois, l’anxiété mesurée sur une échelle de gravité a diminué d’environ 30 % dans les deux groupes et a continué à diminuer au cours des quatre mois suivants.

Les résultats de l’étude, publiés mercredi dans la revue JAMA Psychiatry, arrivent à point nommé. En septembre, un groupe de travail influent sur la santé aux États-Unis a recommandé un dépistage systématique de l’anxiété chez les adultes, et de nombreux rapports suggèrent que les taux d’anxiété mondiaux ont récemment augmenté, en raison des inquiétudes suscitées par la pandémie, les troubles politiques et raciaux, le changement climatique et les incertitudes financières.

Les troubles anxieux comprennent l’anxiété sociale, l’anxiété généralisée et les attaques de panique. Les personnes affectées sont troublées par des soucis persistants et intrusifs qui interfèrent avec leur vie et leurs relations. Aux États-Unis, les troubles anxieux affectent 40 % des femmes américaines à un moment donné de leur vie et plus d’un homme sur quatre, selon les données citées dans les recommandations de dépistage du US Preventive Services Task Force.

La pleine conscience est une forme de méditation qui met l’accent sur le fait de se concentrer uniquement sur ce qui se passe en ce moment et de rejeter les pensées intrusives. Les séances commencent souvent par des exercices de respiration. Viennent ensuite les “scans corporels” – en pensant systématiquement à chaque partie du corps, de la tête aux pieds. Lorsque des pensées inquiètes s’immiscent, les participants apprennent à les reconnaître brièvement, puis à les rejeter.

Au lieu de ruminer sur la pensée troublante, “vous dites:” J’ai cette pensée, laissez tomber pour l’instant “, a déclaré l’auteur principal Elizabeth Hoge, directrice du programme de recherche sur les troubles anxieux de l’Université de Georgetown. Avec la pratique, “cela change la relation que les gens ont avec leurs propres pensées lorsqu’ils ne méditent pas”.

Des études antérieures ont montré que la pleine conscience fonctionne mieux que l’absence de traitement ou au moins aussi bien que l’éducation ou une thérapie comportementale plus formelle pour réduire l’anxiété, la dépression et d’autres problèmes mentaux. Mais il s’agit de la première étude à le tester contre un médicament psychiatrique, a déclaré Hoge, et les résultats pourraient rendre les assureurs plus susceptibles de couvrir les coûts, qui peuvent aller de 300 à 500 dollars pour une session de 8 semaines.

Les résultats étaient basés sur environ 200 adultes qui ont terminé l’étude de six mois dans des centres médicaux à Washington, Boston et New York. Les chercheurs ont utilisé une échelle psychiatrique de 1 à 7, le chiffre supérieur reflétant une anxiété sévère. Le score moyen était d’environ 4,5 pour les participants avant le début du traitement. Il est tombé à environ 3 après deux mois, puis a légèrement baissé dans les deux groupes à trois mois et à six mois. Hoge a déclaré que le changement était cliniquement significatif, entraînant une amélioration notable des symptômes.

Dix patients prenant le médicament ont abandonné en raison d’effets secondaires gênants éventuellement liés au traitement, notamment l’insomnie, les nausées et la fatigue. Il n’y a pas eu d’abandon pour cette raison dans le groupe de pleine conscience, bien que 13 patients aient signalé une anxiété accrue.

L’étude “réaffirme à quel point la pleine conscience peut être utile lorsqu’elle est pratiquée efficacement”, a déclaré le psychologue Sheehan Fisher, professeur agrégé à la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern, qui n’a pas participé à l’étude.

Le Dr Scott Krakower, psychiatre à l’hôpital Zucker Hillside à New York, a déclaré que les traitements de pleine conscience fonctionnent souvent mieux pour les patients légèrement anxieux. Il leur prescrit des médicaments pour les patients souffrant d’anxiété plus sévère.

Il a noté que de nombreuses personnes ont le sentiment de ne pas avoir de temps pour la méditation de pleine conscience, en particulier pour les séances en personne comme celles étudiées. On ne sait pas si des résultats similaires seraient trouvés avec une formation en ligne ou des applications téléphoniques, a déclaré Krakower, qui n’a également joué aucun rôle dans l’étude.

Olga Cannistraro, écrivain indépendant à Keene, New Hampshire, a participé à une étude antérieure sur la pleine conscience dirigée par Hoge et dit que cela lui a appris «à intervenir dans mon propre état d’esprit».

Au cours d’une séance, le simple fait de reconnaître qu’elle ressentait une tension n’importe où dans son corps l’a aidée à se calmer, a-t-elle déclaré.

Cannistraro, 52 ans, souffre d’un trouble anxieux généralisé et n’a jamais pris de médicaments pour le soigner. Elle était une mère célibataire travaillant dans la vente au cours de cette étude précédente – des circonstances qui ont rendu la vie particulièrement stressante, a-t-elle déclaré. Depuis, elle s’est mariée, a changé d’emploi et se sent moins anxieuse tout en utilisant toujours des techniques de pleine conscience.

___

Suivez la rédactrice médicale AP Lindsey Tanner sur @LindseyTanner.

___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Lindsey Tanner, Associated Press

santé mentale