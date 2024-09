La PlayStation 5 Pro a été confirmée par Sony | Divertissement

L’un des secrets les moins bien gardés du monde du jeu vidéo vient d’être confirmé par Sony. La rumeur de longue date concernant la PlayStation 5 Pro est confirmée par Sony avec une date de sortie, un prix et des spécifications complètes du système.

Parlons d’abord de la date de sortie. La console est confirmée pour une sortie le 7 novembre. Les gens peuvent précommander la console auprès de Sony à partir du 26 septembre. Tous les autres détaillants proposeront des précommandes à partir du 10 octobre.

Voyons maintenant quelles spécifications le nouveau système offrira aux joueurs : la PS5 Pro disposera d’un GPU amélioré avec 67 % d’unités de calcul en plus que la PS5 actuelle. La mémoire est 28 % plus rapide et le rendu est jusqu’à 45 %

plus rapide.

Le traçage de rayons est une technologie avancée qui permet de doubler, voire de tripler, la vitesse du système actuel. La mise à l’échelle de l’IA est une nouvelle offre. Elle utilise l’apprentissage automatique pour une clarté d’image plus nette.

La présentation ne m’a pas vraiment impressionné, montrant ce que le nouveau système Pro offre réellement aux joueurs par rapport au système actuel qu’ils possèdent peut-être déjà.

Les détails présentés vous obligent vraiment à examiner des détails d’arrière-plan que la plupart des gens ne regarderont pas lorsqu’ils joueront aux jeux. Ce système est généralement destiné au joueur qui souhaite le meilleur système possible qui offrira l’expérience ultime.

Vient maintenant la partie difficile : le prix. La Playstation 5 Pro coûte 700 $ US ou environ 950 $ CAD.

Vous avez bien lu : environ 1 000 $ après taxes. Ce prix est encore plus élevé car le système n’est pas livré avec un support (le système de lancement standard en avait un) ni même un lecteur de disque. Si vous voulez un lecteur de disque pour votre système Pro, préparez-vous à débourser 100 $ supplémentaires pour cela.

Si le système coûtait 700 USD et était équipé d’un lecteur de disque, le prix ne serait pas si élevé, car il s’agit d’un système plus costaud qui ne convient pas à tout le monde. Avoir un système à ce prix et ne pas avoir de lecteur de disque ou même un petit support qui coûterait quelques centimes à Sony est à mes yeux une erreur majeure.

Que pensez-vous de la révélation de la PS5 Pro ?

Pour ceux qui n’ont pas encore essayé Astro Bot qui vient d’être lancé sur la PS5, essayez ce jeu.

Astro Bot est un prétendant facile au titre de jeu de l’année et est un jeu aussi solide et amusant que Mario et d’autres jeux de plateforme.