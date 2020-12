le COVID-19[feminine La pandémie avait entraîné beaucoup de choses cette année, dont une comprend une pénurie de produits d’épicerie en raison de la panique. Mais aux États-Unis, plusieurs rapports indiquent que de nombreux magasins étaient à court d’un article particulier – le papier hygiénique. Cependant, cela ne semble pas être le produit le plus important parmi les résidents qui recherchaient plus désespérément la nouvelle PlayStation 5. Et ce n’est pas nous, les dernières requêtes de recherche Google de Google pour 2020 révèlent que la PS5 était en moyenne plus demandée, même si elle est sortie depuis moins d’un mois (12 novembre aux États-Unis).

Dans la section « Où acheter » de la liste Google Year in Search 2020, les cinq principales requêtes aux États-Unis comprennent: Où acheter PS5, Où acheter du papier toilette, Où acheter des masques faciaux, Où acheter Xbox Series X, et Où acheter un désinfectant pour les mains. Notamment, les principales requêtes de recherche aux États-Unis cette année étaient les résultats des élections, le coronavirus, Kobe Bryant, la mise à jour du coronavirus et coronavirus symptômes.

Google a également publié des données sur les requêtes les plus fréquentes en Inde dans sa liste « Year in Search 2020 ». Bien que cette année ait été (et soit toujours) en proie à COVID-19[feminine , il semble que les Indiens attendaient plus avec impatience la Premier League indienne qui s’est déroulée entre septembre et novembre. Les trois principales requêtes dans le pays cette année incluent la Premier League indienne, le coronavirus, les résultats des élections américaines. Bien que ceux-ci soient toujours attendus, certaines catégories incluent des résultats tout aussi hilarants. Par exemple, la principale requête «qu’est-ce que» en Inde était ce qui coronavirus , ‘suivi de ce qu’est Binod.

En termes de personnalités, le nouveau président américain Joe Biden, le journaliste indien Arnab Goswami et la chanteuse Kanika Kapoor ont dominé la section en Inde. Parmi les autres personnalités internationales à la mode sur Google cette année, citons le leader nord-coréen Kim Jong-Un, le joueur de cricket afghan Rashid Khan et le vice-président élu américain Kamala Harris. En ce qui concerne les émissions de télévision (principalement des séries Web), le drame policier espagnol Money Heist (Netflix) arrive en tête de liste, suivi par des titres indiens dont Scam 1992: The Harshad Mehta Story sur Sony LIV et Mirzapur 2 sur Amazon Prime Video.