La PlayStation 5 est entrée dans la salle de sport, elle a maintenant l’air mince

Vous pourrez enfin enfin installer une nouvelle PlayStation 5 sur l’étagère de votre meuble TV. Mardi, la division PlayStation de Sony a dévoilé le nouveau facteur de forme maigre pour la PS5, disponible avec et sans lecteur de disque et au même prix que les modèles précédents.

La nouvelle version de la PlayStation 5, vieille de trois ans, semble un peu plus mince qu’auparavant. Alors que le facteur de forme de la PS5 d’origine n’a pas beaucoup changé selon que vous aviez l’édition standard ou numérique, la nouvelle version dispose d’une grande étagère pour faciliter le lecteur de disque Blu-ray. De plus, Sony a ajouté une bande noire traversant la coque extérieure de la console. L’embellissement aide à briser les panneaux d’ailerons de poisson largement plats que PlayStation a conservés dans la nouvelle version.

PlayStation 5 – Même puissance immersive. Nouvelle taille plus fine.

Le directeur des communications de Sony Interactive, Sid Shurman, a écrit mardi article de blog que la nouvelle PS5 est 30 % plus petite en taille et en volume par rapport à la première édition de la console. Il devrait également peser 18 à 24 % de moins que les modèles précédents, selon que vous possédez respectivement le lecteur de disque ou l’édition numérique. Mieux encore, la nouvelle console dispose de 1 To de stockage, que vous obteniez ou non le lecteur de disque. La console d’origine était équipée de 825 Go de stockage, mais avec le système d’exploitation installé, cela représentait environ 667 Go.

Sony n’a pas fourni de poids et de mesures précis, il est donc difficile de savoir si la console pèse moins que la première version de la PS5 ou les versions ultérieures. Dès sa première sortie en 2020, le La PlayStation 5 était considérée comme un grand garçon. Il mesurait 15,4 x 10,2 x 4,1 pouces et pesait un peu moins de 10 livres. Chaque année depuis, Sony a été réduisant secrètement des fractions du poids total de la console en changeant les composants internes. La version 2022 pour la PS5 avec lecteur de disque pesait 8,6 livres, tandis que l’édition numérique a été ramenée à 7,5 livres.

Les consoles conservent leur prix précédent, à partir de 500 $ pour la version sur disque et de 450 $ pour l’édition numérique. Sony augmentation des prix de la PS5 dans la plupart des régions, à l’exception des États-Unis l’année dernière, et les nouvelles versions de console maintiennent ces prix. La nouvelle version sera disponible à partir de novembre pour les clients américains dans la boutique Sony Direct et chez d’autres détaillants.

Image: Divertissement interactif Sony

De plus, si vous possédez une édition numérique et que vous avez des disques que vous ne pouvez pas lire, Sony annonce qu’il vous vendra désormais un lecteur Blu-ray Ultra HD séparément pour 80 $. Les utilisateurs devront installer ce lecteur de disque eux-mêmes, bien que ce processus semble relativement simple selon une photo incluse dans le blog PlayStation.

Bien que bizarrement, le support de la nouvelle console ne fonctionnera pas pour soutenir la console horizontalement. La PS5 d’origine comprenait un support qui pouvait tenir la console droite ou sur le côté, mais la version mince oblige les clients à payer 30 $ de plus pour un support vertical spécifique. La nouvelle version semble s’insérer directement dans la PlayStation, soutenue par un anneau métallique. Comparez cela à la conception du support d’origine, qui comprenait une base en plastique dans laquelle la console glissait.

Trois ans après le début du cycle de vie de la PS5, Sony a peut-être enfin mis un terme à son émissions de stocks cela a gardé les PS5 hors de la main de la plupart des joueurs pendant des années. Avec la nouvelle version slim, Sony cherche peut-être une sorte de refonte en cette période des fêtes. Bien que les problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie se soient atténués dans une certaine mesure, le temps nous dira si Sony a retenu la leçon.