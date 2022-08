La PlayStation 5 devient plus chère dans certains pays

Playstation 5l’ultra-populaire et parfois difficile à trouver console de jeu, devient de plus en plus chère dans une grande partie du monde, a déclaré Sony Interactive Entertainment dans un article de blog Jeudi.

Les augmentations de prix affecteront le Royaume-Uni, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Amérique latine, le Canada et les pays d’Asie et du Pacifique.

“Cette augmentation de prix est une nécessité compte tenu de l’environnement économique mondial actuel”, a déclaré Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, dans le post. Ryan a ajouté que la priorité absolue de l’entreprise était d’améliorer les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont rendu la PS5 difficile à trouver dans les magasins depuis ses débuts en novembre 2020.

La console ne sera pas plus chère aux Etats-Unisà partir de maintenant.

Les augmentations de prix varient d’environ 3 % au Canada (20 dollars canadiens) à environ 20 % au Japon (10 498 yens). Voici les hausses de prix pour les consoles avec un lecteur de disque Ultra HD Blu-Ray telles qu’elles ont été signalées par Sony et d’autres.

Europe : augmentation de 50 € à 549,99 €

Royaume-Uni : augmentation de 30 £ à 479,99 £

Japon : augmentation de 10 498 yens à 60 478 yens

Chine : augmentation de 400 yuans à 4 299 yuans

Australie : augmentation de 50 AU$ (dollars australiens) à 799,95 AU$

Mexique : augmentation de 1 000 pesos à 14 999 pesos

Canada : augmentation de 20 $ CA (dollars canadiens) à 649,99 $ CA

La PS5 a vendu sa 20 millionième unité d’ici début juin. Et ce malgré la pandémie et les pénuries de la chaîne d’approvisionnement. Alors que la version précédente de la PlayStation de Sony a atteint ce jalon plus rapidement, la société s’attend toujours à ce que la PS5 se vende davantage.

Clarification à 8h10 PT: Le peso peut aussi s’écrire $ avec le code MXN.