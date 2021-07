La PlayStation 5 devient la console Sony la plus vendue de tous les temps, dépassant les 10 millions d’unités

Sony Interactive Entertainment a publié un article sur son blog, révélant une étape importante : elle a vendu 10 millions de consoles PlayStation 5 à travers le monde depuis son lancement en novembre, devenant ainsi la console la plus vendue de l’histoire de l’entreprise.

L’annonce a été faite par Veronica Rodgers, vice-présidente principale des ventes mondiales et des opérations commerciales. Elle a souligné que le succès avait été obtenu grâce à des « innovations incroyables » telles que le SSD ultra-rapide, l’audio 3D immersif et le contrôleur dynamique DualSense.

L’entreprise aurait pu atteindre le chiffre d’affaires encore plus rapidement, mais l’offre n’était pas suffisante dans les premiers mois de sa disponibilité.

La PS5 est sur le point de recevoir un autre coup de pouce avec le lancement de titres exclusifs tels que God of War, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West. Il existe également d’autres jeux très attendus comme Far Cry 6 et Battlefield 2042.

