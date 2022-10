La plateforme VR Floreo reçoit 10 millions de dollars

La plate-forme de thérapie comportementale en réalité virtuelle (VR) Floreo a clôturé un cycle de financement de série A de 10 millions de dollars dirigé par Tenfore Holdings avec la participation de l’Autism Impact Fund, du Disability Opportunity Fund et du Felton Group.

Le financement vient sur les talons de un Code de terminologie procédurale actuel de catégorie III (CPT) de l’American Medical Association pour l’utilisation de la technologie VR pour aider à la thérapie. Les codes CPT III sont des codes temporaires utilisés pour signaler les technologies, procédures et services émergents.

Le code CPT III (0770T) entrera en vigueur en janvier 2023, permettant aux professionnels de la santé qualifiés de déclarer leur utilisation de la réalité virtuelle dans le cadre d’une thérapie en tant que dépense de pratique.

De plus, Floreo et l’organisation nationale de soins gérés CareSource ont lancé un programme pilote avec le réseau de soutien de l’Arkansas afin d’explorer plus avant les avantages de l’utilisation de la réalité virtuelle pour les personnes recevant des services à domicile et communautaires.

CE QU’ILS FONT

La plate-forme VR de Floreo enseigne aux personnes atteintes d’autisme, de TDAH, d’anxiété et d’autres conditions de vie autonome ainsi que la communication, la régulation sociale et émotionnelle.

« La vision de Floreo est un monde ouvert et accessible pour chaque personne neurodiverse, et ce nouveau cycle de financement dirigé par Tenfore Holdings nous permettra d’étendre davantage notre plateforme pour atteindre plus d’individus et de familles qui peuvent bénéficier de notre technologie », Vijay Ravindran, Le fondateur et PDG de Floreo, a déclaré dans un communiqué. “De plus, le code CPT de l’American Medical Association, ainsi que notre pilote avec CareSource, un important plan national de santé, sont la preuve des voies de remboursement viables de notre système de réalité virtuelle pour un large éventail d’apprenants”,

APERÇU DU MARCHÉ

L’utilisation de la réalité virtuelle dans le secteur de la santé va au-delà de l’autisme, y compris le traitement des patients souffrant de phobies et l’aide aux thérapeutes pour la rééducation des patients victimes d’un AVC.

Plateforme VR de thérapie cognitivo-comportementale basée en Nouvelle-Zélande oVRcome fournit une plate-forme basée sur une application pour traiter 12 phobies, notamment la peur de voler, les hauteurs, les chiens, les aiguilles et les araignées.

Entreprise de dispositifs médicaux Penumbra a fait son entrée dans la réalité virtuelle en 2019 en développant le système REAL, conçu pour aider les cliniciens à répondre aux besoins individuels des patients dans un cadre de réadaptation.

En 2021, Penumbra a élargi ses offres de réalité virtuelle avec la REAL i-Series, offrant des expériences immersives basées sur le regard aux prestataires de soins et aux professionnels de la santé mentale. Plus tôt cette année, il a publié sa série y, axée sur la réadaptation physique et cognitive.