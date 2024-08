La plateforme sociale X modifie son chatbot IA après que les responsables électoraux ont averti qu’il propageait de fausses informations

CHICAGO — La plateforme de médias sociaux X a apporté un changement à son IA chatbot après que cinq secrétaires d’État ont averti qu’il était diffusion de fausses informations sur les élections.

Les principaux responsables électoraux du Michigan, du Minnesota, du Nouveau-Mexique, de Pennsylvanie et de Washington envoyé une lettre ce mois-ci à Elon Musk se plaignant que le chatbot IA de la plateforme, Grok, produit de fausses informations à propos des délais de vote des États peu après que le président Joe Biden se soit retiré de la course présidentielle de 2024.

Les secrétaires d’État ont demandé que le chatbot dirige plutôt les utilisateurs qui posent des questions liées aux élections vers CanIVote.orgun site Web d’information sur le vote géré par l’Association nationale des secrétaires d’État.

Avant de lister les réponses aux questions liées aux élections, le chatbot indique désormais : « Pour des informations précises et à jour sur les élections américaines de 2024, veuillez consulter Vote.gov. »

Les deux sites Web sont des « ressources fiables qui peuvent mettre en relation les électeurs avec leurs responsables électoraux locaux », ont déclaré les cinq secrétaires d’État dans une déclaration commune.

« Nous apprécions l’action de X pour améliorer sa plateforme et espérons qu’ils continueront à apporter des améliorations qui garantiront à leurs utilisateurs l’accès à des informations précises provenant de sources fiables au cours de cette année électorale critique », ont-ils déclaré.

Grok est disponible uniquement pour les abonnés aux versions premium de X. Mais les cinq secrétaires d’État qui ont signé la lettre ont déclaré que les fausses informations électorales de Grok ont ​​été partagées sur de multiples plateformes de médias sociaux, atteignant des millions de personnes. Grok a continué à répéter les fausses informations pendant 10 jours avant qu’elles ne soient corrigées, ont déclaré les secrétaires. La plateforme n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le changement qui promeut un lien vers un site officiel de vote ne semble pas remédier à la capacité de Grok à créer des images trompeuses générées par l’IA liées aux élections. Des personnes ont utilisé l’outil pour inonder la plateforme de fausses images de candidats, dont la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump.

Grok a fait ses débuts l’année dernière pour les abonnés X premium et premium plus et a été présenté par Musk comme un chatbot IA « rebelle » qui répondra aux « questions épicées qui sont rejetées par la plupart des autres systèmes d’IA ».

Les plateformes de médias sociaux sont de plus en plus surveillées pour leur rôle dans la diffusion de fausses informations, notamment sur les élections. La lettre avertit également que des inexactitudes sont à prévoir pour les produits d’IAen particulier les chatbots tels que Grok qui sont basés sur de grands modèles de langage.

Depuis que Musk a acheté Twitter en 2022 et l’a renommé X, les groupes de surveillance ont exprimé leurs inquiétudes quant à la montée des discours de haine et de la désinformation amplifiée sur la plateforme, ainsi qu’aux réductions du personnel qui modérait le contenu.

Les experts estiment que ces mesures représentent une régression par rapport aux progrès réalisés par les plateformes de médias sociaux qui tentent de mieux lutter contre la désinformation politique après l’élection présidentielle américaine de 2016 et pourraient précipiter une aggravation du paysage de la désinformation avant les élections de novembre de cette année.

