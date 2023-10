La plateforme marketing Doceree obtient 35 millions de dollars et plus de financements en matière de santé numérique

Basé en Inde Doceree, une plateforme de marketing programmatique permettant aux entreprises pharmaceutiques et des sciences de la vie d’atteindre les professionnels de la santé, a annoncé avoir obtenu 35 millions de dollars dans le cadre d’un financement de série B dirigé par Creaegis.

Les investisseurs existants F-Prime Capital et Eight Roads Ventures ont également participé au cycle.

L’entreprise, fondée en 2019, utilisera les fonds pour accroître ses effectifs, accélérer le développement de produits, améliorer ses technologies et se développer à l’échelle mondiale.

« Il est incroyable de voir nos produits innovants bouleverser l’espace et favoriser l’adoption de la technologie programmatique dans le secteur des sciences de la vie, non seulement sur des marchés évolués comme les États-Unis, mais aussi ailleurs dans la même veine », Dr Harshit Jain, fondateur et PDG mondial de Doceree, a déclaré dans un communiqué. « Nous connaissons une croissance massive et bénéficions d’un avantage concurrentiel. Nous sommes enthousiasmés par l’avenir alors que nous continuons à nous développer et à toucher de nouveaux horizons dans le domaine. »

CellFe, une plateforme d’ingénierie cellulaire axée sur l’avancement des thérapies cellulaires utilisant la technologie, a finalisé un cycle de financement de série A de 22 millions de dollars.

M Ventures a mené le cycle avec la participation d’Elm Street Ventures, Cota Capital, Great Point Ventures, EGB Capital, Riverine Ventures, Embark Ventures, Dynamk Capital et Khosla Ventures.

« Alors que les méthodes d’ingénierie des cellules virales dominent l’industrie jusqu’à présent, les coûts élevés, les capacités d’édition limitées, les obstacles réglementaires et les problèmes de sécurité conduisent à une transition vers des méthodes non virales. CellFE présente une plate-forme technologique unique s’attaquant aux principaux problèmes de l’industrie en matière virale, mais aussi d’autres méthodes non virales », a déclaré Christian Uhrich, directeur de M Ventures, dans un communiqué.

« En offrant une distribution de charge utile efficace, flexible et cohérente, une santé cellulaire supérieure, des flux de travail conviviaux et une évolutivité des processus du développement à la fabrication, nous pensons que la société offre une proposition de valeur convaincante pour le nombre croissant de développeurs de thérapies à la recherche de solutions innovantes. Je suis ravi de rejoindre l’entreprise qu’Alla et l’équipe CellFE ont bâtie en cette période passionnante et de soutenir le développement futur, la croissance et la vision globale de l’entreprise.

Plenful, une plateforme d’automatisation des flux de travail pour les opérations pharmaceutiques et de soins de santé, a annoncé son lancement grâce à un financement de 9 millions de dollars dirigé par Bessemer Venture Partners.

La société basée à New York propose un outil d’automatisation sans code et basé sur l’IA pour le flux de travail manuel et administratif destiné aux techniciens en pharmacie, qui comprend une aide à la saisie des données documentaires pour les commandes de référence, le cycle de revenus des pharmacies, ainsi que l’audit et l’identification des économies.

La société prétend servir plus de 20 entreprises clientes, notamment des pharmacies de soins de longue durée, des systèmes de santé, des fabricants, des organismes de soins de santé et des pharmacies spécialisées.

« Nous avons construit la plateforme d’automatisation des flux de travail de Plenful, basée sur l’IA, pour libérer le temps des équipes soignantes des charges administratives afin qu’elles puissent se consacrer aux tâches prioritaires. Notre équipe a été témoin du travail manuel qui pèse sur les opérations pharmaceutiques et de soins de santé, menant à l’épuisement professionnel et à la pénurie de personnel. Notre plate-forme, pilotée par l’automatisation des flux de travail configurables et l’IA, maximise le rendement des équipes opérationnelles et de soins, prend en charge la croissance des revenus et élimine les tâches manuelles », a déclaré Joy Liu, PDG de Plenful. MobiHealthActualités dans un e-mail.