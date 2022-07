La plateforme indienne de soins de santé connectés Eka Care obtient 15 millions de dollars en financement de série A

Eka Care, une start-up de technologie de la santé en Inde, a récolté 15 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A dirigé par Hummingbird Ventures.

Le cycle d’investissement a également vu la participation de 3one4Capital, Mirae Assets, Verlinvest et Aditya Birla Ventures, entre autres.

Cela porte son investissement total levé à près de 20 millions de dollars, dont 4,5 millions de dollars en financement de démarrage qu’il a levé en août de l’année dernière.

CE QU’IL FAIT

Fondée fin 2020, la startup fournit aux consommateurs indiens une plateforme de santé connectée où ils peuvent construire leur profil de santé. Son application mobile pour patients permet aux utilisateurs de stocker des dossiers médicaux, tels que des ordonnances, des rapports de laboratoire et d’analyse, des dossiers de vaccination, des tendances de fréquence cardiaque, des données sur la glycémie, etc. De plus, l’application permet également l’intégration de Gmail pour stocker les dossiers médicaux des e-mails.

Depuis l’année dernière, l’application Eka Care est liée à la mission numérique Ayushman Bharat, permettant aux utilisateurs de se connecter avec des prestataires de services de santé affiliés à l’ABDM et de créer leur carte de compte Ayushman Bharat Health.

En outre, Eka Care propose également une plate-forme de gestion de clinique complète qui permet aux médecins de créer un journal numérique, de rédiger des ordonnances numériques et de communiquer numériquement avec leurs patients, tout en renforçant leur présence en ligne.

Un an après son lancement, Eka Care prétend désormais être le plus grand référentiel de dossiers de santé en Inde avec plus de 30 millions de dossiers et plus de 5 000 médecins utilisant ses solutions EMR.

À QUOI ÇA SERT

L’entreprise prévoit d’utiliser ses nouveaux fonds pour le développement de produits et l’embauche de nouveaux talents. Il sera également utilisé pour des initiatives de promotion visant à attirer davantage de patients et de médecins utilisateurs.

APERÇU DU MARCHÉ

Au début de ce mois, Zyla Health, une plate-forme mobile de gestion de la santé en Inde, a obtenu 1 million de dollars en financement de pré-série A, qu’elle entend utiliser pour promouvoir et intégrer davantage ses offres dans l’écosystème de la santé du pays.

D’autres entreprises indiennes de technologie de la santé ont obtenu des investissements au premier semestre, y compris une plateforme de télésanté Truemeds, la société de bien-être GOQii, la société de santé virtuelle MediBuddy et la startup de santé mentale heyy.