La plateforme d’investissements alternatifs Yieldstreet lève 100 millions de dollars dans un contexte de croissance pandémique

La plateforme d’investissements alternatifs Yieldstreet – qui vise à démocratiser les opportunités d’investissement privé historiquement réservées aux 1% les plus riches – a annoncé mercredi un tour de table de 100 millions de dollars de série C.

Depuis six ans, la start-up new-yorkaise Yieldstreet a donné à ses utilisateurs l’accès à une catégorie de transactions qui étaient auparavant le domaine d’institutions comme les hedge funds ou les family offices de milliardaires.

Depuis le retour de plus de 960 millions de dollars aux investisseurs depuis ses débuts il y a six ans, Yieldstreet a abaissé les points d’entrée d’investissement minimum – certains aussi bas que 1 000 $ – et a augmenté sa diversité de classes d’actifs alternatives, y compris l’art, les prêts à la consommation et commerciaux, juridique, immobilier , et plus.

Yieldstreet – avec le milliardaire George Soros – a déclaré à CNBC que le tour de table serait utilisé pour élargir la base d’utilisateurs de la plate-forme, élargir les produits d’investissement et pénétrer les canaux internationaux. De plus, une partie de l’injection de liquidités sera utilisée pour les fusions et acquisitions et les nouvelles embauches stratégiques.

Yieldstreet est en passe d’atteindre 100 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2021.