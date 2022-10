La plateforme d’intervention d’urgence RapidSOS lève 75 millions de dollars et plus de fonds pour la santé numérique

La plate-forme d’intervention d’urgence basée sur les données RapidSOS a annoncé la clôture d’un cycle de financement de 75 millions de dollars, portant son capital total levé à plus de 250 millions de dollars.

La société basée à New York fournit aux intervenants d’urgence des données de santé et de localisation en temps réel avant leur arrivée sur les lieux, collectées à partir de smartphones et d’autres appareils connectés allant des appareils portables aux véhicules à moteur et aux systèmes de surveillance à proximité.

NightDragon a mené la dernière ronde de financement avec des investissements supplémentaires de Honeywell, BAM Elevate, Axon, Insight Partners, le Citi Impact Fund, M12, Highland Capital Partners, Playground Global, Forte Ventures, Avanta Ventures et C5 Capital.

En 2021, RapidSOS a annoncé la clôture d’un Cycle de financement de série C de 85 millions de dollars mené par Insight Partners, notant que sa plate-forme était utilisée par plus de 4 800 centres de communication d’urgence à travers les États-Unis

Actuellement, la société signale une présence dans plus de 15 000 agences de premiers secours sur quatre continents.

“Pendant une décennie, nous avons eu le privilège d’apprendre des premiers intervenants de notre pays à développer une technologie qui prend en charge leur travail vital”, a déclaré Michael Martin, fondateur et PDG de RapidSOS dans un communiqué. “Des centaines de millions de vies sont touchées chaque année par l’héroïsme de ces personnes, et nous sommes honorés d’avoir des partenaires dans ce voyage qui partagent une vision pour transformer la sûreté, la sécurité et les interventions d’urgence.”

HealthJoy, basée à Chicago, une plateforme numérique d’avantages sociaux pour les employés, a levé 60 millions de dollars en financement de série D qu’elle utilisera pour accélérer sa croissance.

La ronde actuelle a été menée par Valspring Capital avec la participation de nouveaux investisseurs Endeavour Vision et CIBC Innovation Banking, portant le total levé à plus de 108 millions de dollars.

Les investisseurs existants, les cofondateurs de GoHealth Brandon Cruz et Clint Jones, US Venture Partners, Nueterra Capital, Health Velocity Capital et Epic ont également participé à la ronde.

HealthJoy, fondée en 2014, a étendu ses activités du marché de l’assurance maladie individuelle à l’engagement des employés et à la maîtrise des coûts en 2016.

La société propose Joy, un assistant virtuel qui aide les utilisateurs à comprendre leurs avantages sociaux et à naviguer dans leurs options de soins grâce à une conversation guidée par l’IA. En plus d’afficher la couverture d’un individu, la plate-forme comprend une assistance en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi qu’un journal des informations historiques sur les réclamations et des conversations passées.

Le financement récent de HealthJoy intervient après son Cycle de financement de série C de 30 millions de dollars en 2020 et cycle de financement de série B de 12,5 millions de dollars en 2019.

Le fournisseur de télésanté pédiatrique en milieu scolaire Hazel Health a annoncé la clôture d’un cycle de financement de série C1 de 51,5 millions de dollars avec la participation de Owl Ventures, Tao Capital Partners, Memorial Hermann, Firework Ventures et Carrie Walton Penner via Fiore Ventures.

Hazel Health s’associe aux districts scolaires pour offrir des cliniques de soins virtuelles à l’intérieur du bureau de l’infirmière de l’école. Hazel fournit également des équipements aux écoles, tels que des thermomètres et des médicaments en vente libre, et forme les infirmières et le personnel scolaires à lancer une visite et à prendre les signes vitaux des élèves.

Le nouveau cycle de financement soutiendra l’expansion de l’entreprise et permettra une innovation continue des produits.

Hazel a annoncé un Levée de fonds de série C de 33,5 millions de dollars dirigée par Owl Ventures et Bain Capital Ventures en 2020.

Navina, une startup israélienne développant une plateforme basée sur l’IA pour les prestataires de soins primaires, a annoncé un cycle de financement de série B de 22 millions de dollars dirigé par ALIVE Israel HealthTech Fund avec la participation des investisseurs existants Grove Ventures, Schusterman Family Investments et Vertex Ventures Israel.

L’outil de la société crée des “portraits de patients” qui réorganisent les données disparates des patients pour un examen clinique accessible et mettent en évidence les informations qui pourraient être cliniquement pertinentes pour chaque cas.

Le dernier cycle, qui double l’investissement total à ce jour à 44 millions de dollars, sera utilisé pour accélérer la croissance et l’adoption de la société parmi les groupes de médecins américains et le marché des soins de santé aux entreprises.

Navina investira également davantage dans sa technologie d’IA et ses algorithmes cliniques et élargira son intégration des sources de données émergentes.

Galen Robotics, qui vante un modèle de service pour sa plateforme robotique chirurgicale, a annoncé la première clôture d’un cycle de financement de série A sursouscrit de 15 millions de dollars mené par Ambix Healthcare Partners.

Galen a utilisé le financement de série A pour terminer son prototype de robot final et soumettre le nouveau robot chirurgical collaboratif des tissus mous à l’examen de la FDA. Il utilisera également les fonds pour développer les équipes de soins cliniques, développer l’ingénierie, développer des programmes de formation de chirurgiens et augmenter le développement de produits.

La société a ouvert une deuxième clôture pour le cycle de financement de série A pour 5 millions de dollars supplémentaires, qu’elle prévoit de conclure bientôt.

Midi Health, basée en Californie, une clinique virtuelle de soins pour la ménopause, a reçu un investissement de démarrage de 14 millions de dollars co-dirigé par Felicis et SemperVirens.

Parmi les autres participants à l’augmentation figurent Emerson Collective, Operator Collective, Icon Ventures, Muse Capital, Steel Sky Ventures et Anne et Susan Wojcicki.

Midi Health fournit des soins virtuels guidés par des médecins et des chercheurs qui supervisent un réseau d’infirmières praticiennes et fournissent des interventions allant du coaching de style de vie aux médicaments sur ordonnance.

La société fournit actuellement des soins couverts par une assurance en Californie et utilisera le nouveau capital pour étendre ses opérations à l’échelle nationale et lancer des partenariats avec des systèmes hospitaliers et des employeurs américains.

Lumata Health, une plate-forme de gestion de cabinet pour l’ophtalmologie, a levé 4 millions de dollars lors d’un tour de série A.

Le cycle, dirigé par Cortago Ventures avec la participation de Wolfpack Investor Network et de 30 ophtalmologistes praticiens, aidera la plate-forme intelligente de gestion des soins oculaires à étendre sa présence aux États-Unis et à améliorer sa plate-forme, en développant des analyses prédictives et en intégrant des voies de communication automatisées avec les patients.

La startup a précédemment reçu plus de 2 millions de dollars en financement de recherche du National Eye Institute.