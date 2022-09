HealthMatch, une startup australienne offrant une plate-forme pour faire correspondre les patients aux essais cliniques, a récemment clôturé un cycle de financement de série C de 10 millions de dollars australiens (6,8 millions de dollars) dirigé par Folklore Ventures. Le cycle a également été rejoint par Square Peg Capital et d’autres investisseurs.

Lancée en 2017, la société est désormais utilisée par plus d’un million de patients dans le monde et a réalisé plus de 3,6 millions de correspondances avec des essais cliniques couvrant plus de 300 affections à ce jour.

À QUOI ÇA SERT

Selon un communiqué de presse, les nouveaux fonds seront utilisés pour étendre davantage la portée de son équipe et de sa plateforme à travers les États-Unis. HealthMatch a noté que son activité aux États-Unis a été un contributeur majeur à sa croissance, la société enregistrant en moyenne 100 000 nouveaux enregistrements d’utilisateurs par mois depuis son lancement en octobre de l’année dernière.

“Nous avons d’excellents soins de santé en Australie, où l’accès aux principaux prestataires de soins de santé et aux médicaments est accessible au public via Medicare. Malheureusement, ce n’est pas le cas aux États-Unis et nous avons constaté un vif intérêt pour l’accès aux essais, en particulier dans les communautés mal desservies et diverses qui ne sont pas pas suffisamment de ressources », a déclaré le PDG et fondateur Manuri Gunawardena à propos du marché américain des essais cliniques.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

HealthMatch affirme qu’il y a eu une demande importante de la part des sociétés pharmaceutiques pour des solutions qui traitent de l’efficacité des essais cliniques et réduisent les risques du processus de mise sur le marché de nouveaux médicaments étant donné que 80 % des essais cliniques dans le monde sont retardés et abandonnés en raison d’un recrutement médiocre – un problème qui coûte chaque année des milliards à l’industrie.

La société collabore de plus en plus avec des sociétés pharmaceutiques telles que Roche, AbbVie, Boehringer Ingelheim et des sociétés de biotechnologie en herbe comme Imugene et Earli. Il tire parti des connaissances de 32 millions d’informations anonymisées et agrégées sur les patients pour les aider à concevoir de meilleurs essais et à choisir où les mener pour finalement fournir de meilleurs traitements aux patients.

APERÇU DU MARCHÉ

Une autre startup australienne de technologie d’essais cliniques, Evrima, a également récemment levé un financement de 3 millions de dollars australiens (2 millions de dollars) pour augmenter ses effectifs et étendre son offre.

En mai, uMotif, une société basée à Londres qui développe des logiciels de collecte de données sur les patients pour les essais cliniques et la recherche, a réalisé un investissement de 25,5 millions de dollars pour poursuivre son expansion internationale.