La plateforme d’échange de données Particle Health obtient 25 millions de dollars et plus de financements pour la santé numérique

Plateforme d’échange de données Particle Health a annoncé cette semaine avoir levé 25 millions de dollars de financement, environ deux ans après une série A de 12 millions de dollars.

La startup a déclaré que l’augmentation porte son financement total à 39,3 millions de dollars. Le cycle a été mené par Canvas Ventures avec la participation de Menlo Ventures, Story Ventures et Pruven Capital.

Particle propose une plate-forme API qui agrège et normalise les données des dossiers médicaux des patients pour les organisations prestataires, les pharmacies et les sociétés de soins virtuels.

“Particle Health a été fondée avec la mission de changer radicalement des vies grâce à l’accès à des données médicales vitales. Depuis le premier jour, nous nous sommes imposés comme un leader de l’industrie qui normalise les dossiers, identifie les informations clés et se concentre sur les attributs des patients qui conduisent à une prise de décision plus pertinente sur le plan clinique », a déclaré le PDG et cofondateur Troy Bannister dans un communiqué.

“Avec ce dernier cycle de financement, notre équipe se réjouit de faire évoluer davantage les capacités de notre plate-forme API afin de donner à nos utilisateurs des données encore plus significatives et exploitables.”

Fabricant de DSE Canvas Medical a récolté 24 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série B dirigé par M13.

Parmi les autres participants à l’augmentation figurent Haystack et les précédents investisseurs Inspired Capital, IA Ventures, Upfront Ventures et Irongrey. La startup a marqué 17 millions de dollars en 2021 et 3 millions de dollars en 2018. Parallèlement au financement, Canvas a également annoncé qu’il avait reçu la certification du Bureau du coordonnateur national des technologies de l’information sur la santé.

“Nous sommes ravis de diriger la série B de Canvas Medical”, a déclaré Latif Peracha du M13 dans un communiqué. “Canvas est au service des entreprises de prestation de soins numériques et favorise la collaboration développeur-soignant pour concevoir et mettre en œuvre de meilleurs modèles de soins pour les patients. Canvas construit l’infrastructure habilitante pour alimenter l’ensemble du marché de la santé numérique, et nous pensons qu’ils gagneront en stimulant la concurrence entre des services et des applications qui touchent le patient final.”

Programme virtuel de réadaptation cardiovasculaire Moving Analytics a annoncé cette semaine avoir obtenu 20 millions de dollars en financement de série A.

Le cycle a été mené par Wellington Access Ventures et Seae Ventures avec la participation de Philips Ventures, SteelSky Ventures, Aphelion Capital, Nueterra Capital et Citi Ventures. La série A porte l’augmentation totale de Moving Analytics à 30 millions de dollars.

La startup utilisera l’investissement pour embaucher de nouveaux employés, étendre son réseau de fournisseurs pour servir les patients dans les 50 États, s’assurer que ses programmes répondent aux besoins des femmes et des patients appartenant à des minorités et faire pression pour une sensibilisation accrue à la réadaptation virtuelle.

Entreprise de santé comportementale virtuelle pédiatrique Brightline a ajouté 10 millions de dollars supplémentaires à sa série C, portant le total à 115 millions de dollars.

L’investissement stratégique et le partenariat avec le système de santé new-yorkais Northwell Health permettront à la startup de se coordonner avec des partenaires pour les soins spécialisés, d’ajouter du contenu interactif, d’étendre services pour les adolescents et ajouter des avantages pour les employés.

“La santé comportementale pédiatrique a été déclarée crise nationale et la demande de services est ressentie dans tout le paysage des soins de santé”, a déclaré le Dr Victor Fornari, vice-président et directeur de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à Northwell Health, dans un communiqué. “Chez Northwell, la demande de services a été immense et nous sommes impatients de collaborer avec l’équipe de Brightline alors qu’ils élargissent l’accès aux services en utilisant la technologie, les soins virtuels et l’éducation.”

La start-up virtuelle de traitement des troubles de l’alimentation Arise a obtenu plus de 4 millions de dollars en financement de démarrage.

La graine était dirigée par Greycroft et BBG Ventures, et comprenait la participation de Wireframe Ventures, du cofondateur de Cityblock Iyah Romm, de la fondatrice de Sonder Health, le Dr Sylvia Romm, et du fondateur de PatientPing, Jay Desai.

La startup prévoit d’offrir un programme bêta de soins communautaires à la fin de l’été, avec le lancement de son modèle de soins complets avec des services cliniques à l’automne.