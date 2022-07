La plateforme de télésanté doxy.me fait appel à Lokalise pour automatiser les efforts de localisation en APAC

La société de télésanté basée à New York, doxy.me, a récemment automatisé ses efforts de localisation pour rendre sa plateforme accessible à davantage de patients et de prestataires en Asie-Pacifique et au-delà.

LE PROBLÈME

Depuis que la pandémie a frappé, doxy.me, une plateforme de télésanté qui a commencé par faciliter les soins prénataux virtuels pour les femmes enceintes, a vu sa base d’utilisateurs augmenter considérablement, passant d’environ 65 000 prestataires à plus d’un million. De l’APAC, environ 45 000 fournisseurs utilisent sa plate-forme, dont près de la moitié ne se sont inscrits que l’année dernière.

Ayant des utilisateurs de plus de 150 pays, l’entreprise s’est rendu compte qu’elle avait besoin d’une interface accessible à tous.

“L’un des plus grands défis auxquels nous avons été confrontés au début était de pénétrer des marchés qui ne parlaient pas anglais. Par exemple, en Amérique latine, l’espagnol est une nécessité et les médecins locaux demandaient à plusieurs reprises si la plate-forme était disponible en espagnol”, a déclaré Jacob Palmer, le directeur de la croissance internationale de l’entreprise, a expliqué.

Rendre la plateforme plus accessible aux personnes d’horizons divers a poussé doxy.me à se localiser.

Au début, cependant, ils ont trouvé leur processus lourd et inefficace. Ils devaient initialement copier des textes dans des documents, les envoyer à un fournisseur de services de traduction, attendre jusqu’à 10 jours pour les recevoir et télécharger manuellement les textes traduits. Pour les articles d’aide, ils ont dû reformater le document pour incorporer la chaîne de textes traduite.

PROPOSITION

Constatant que le processus n’était ni durable ni suffisamment évolutif, l’entreprise a ensuite fait appel à Lokalise pour automatiser son processus de localisation.

Lokalise est intégré aux systèmes de Doxy.me, tels que Gitlab, Intercom et WordPress, pour permettre aux textes traduits d’être récupérés de manière transparente dans les systèmes.

Doxy.me a également adopté Lokalise Messages qui fournit une traduction de chat bidirectionnelle en direct dans Intercom. Cela permet à la plateforme de répondre et d’assister les demandes d’assistance en temps réel.

RÉSULTATS

Se tourner vers Lokalise a permis à doxy.me d’économiser “des centaines d’heures” lors de la mise en œuvre des traductions, affirme Palmer. Lokalise peut livrer des documents traduits en trois à quatre jours, par rapport à d’autres sociétés de traduction qui ont un temps d’attente de sept à 10 jours. “Cela nous permet de terminer notre mise en œuvre et de lancer des traductions mises à jour beaucoup plus rapidement qu’auparavant”.

Suite à l’intégration de Lokalise, doxy.me prend désormais en charge plus de 100 langues, dont le chinois, le malais et l’indonésien, avec la possibilité d’ajouter de nouvelles langues sur demande.

La plateforme de télésanté peut désormais détecter automatiquement la langue du navigateur de l’appareil d’un patient, permettant aux patients de lire les invites et les messages dans la salle d’attente en ligne de leur fournisseur dans leur propre langue.

“L’utilisation de doxy.me dans une langue locale et plus particulièrement en hindi est transformatrice”, a déclaré le Dr Monica Bhatia, une utilisatrice de Mumbai, en Inde. “Cela permet à un prestataire de parler avec la voix du patient [who] se sent plus à l’aise pour communiquer avec son fournisseur et a le sentiment que son médecin est en relation avec lui à son niveau ».

Elle pense également que permettre aux patients de voir et de lire leur langue locale lors d’une consultation en ligne “a fait une énorme différence et aidera les prestataires à [provide] soigner plus efficacement leurs patients ».

“Chez doxy.me, notre mission est de fournir un accès aux soins de santé à tous. Ainsi, en rendant notre interface accessible dans les langues maternelles des patients, nous avons pu supprimer un obstacle aux soins dans le but d’offrir de meilleurs résultats de télésanté aux patients”, a déclaré Palmer. commenté.