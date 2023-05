La plateforme de soins spécialisés axée sur l’employeur Carrum Health obtient 45 millions de dollars

Basé en Californie Carrum Health, un marché numérique permettant aux employeurs d’acheter des services de santé groupés, a reçu 45 millions de dollars en financement de série B dirigé par OMERS Growth Equity.

Revelation Partners a participé à la ronde aux côtés des investisseurs existants Tiger Global, Wildcat Venture Partners, SpringRock Ventures et Cross Creek.

Teresa Lee, directrice générale d’OMERS Growth Equity, rejoindra le conseil d’administration de Carrum.

CE QU’ILS FONT

Carrum Health offre une plateforme basée sur la valeur qui permet aux employeurs autofinancés d’acheter des soins spécialisés, en se concentrant sur les soins chirurgicaux et oncologiques. Il fournit une plate-forme numérique qui permet aux patients d’accéder à un spécialiste des soins qui les guide tout au long du processus chirurgical et aux employeurs une plate-forme pour naviguer dans le réseau de Carrum.

Le réseau de centres d’excellence de la société basée à San Francisco met en évidence ce qu’elle considère comme des centres chirurgicaux de haute qualité à travers les États-Unis pour les patients et les employeurs.

La société utilisera les fonds pour élargir ses offres de prestations en oncologie et étendre ses gammes de services de soins chirurgicaux.

« Avec son réseau de centres d’excellence, sa plateforme numérique et ses capacités de regroupement d’épisodes chirurgicaux basées sur les données, Carrum Health a créé une solution qui offre une valeur en temps réel et mesurable aux employeurs, ainsi qu’une expérience supérieure pour les patients et les cliniciens », a déclaré Teresa Lee d’OMERS. « La société est bien placée pour transformer la façon dont les soins de santé sont dispensés et payés, et nous sommes impatients de soutenir l’équipe de direction dans la réalisation de cette vision.

APERÇU DU MARCHÉ

En 2021, Carrum Health a fermé un Cycle de financement de série A de 40 millions de dollars.

La même année, Hinge Health et Carrum ont annoncé un partenariat dévoilant une solution musculo-squelettique de bout en bout qui rejoint la clinique musculo-squelettique numérique de Hinge avec la plate-forme du centre d’excellence de Carrum.

L’année dernière, Carrum a été ajouté à la navigation dans les soins axés sur les employés et à la plate-forme d’avantages pharmaceutiques du programme de partenariat d’écosystème de Righway appelé RightwayHub.

Carrum a également ajouté Seema Verma à son conseil consultatif d’entreprise. Verma a été administrateur des Centers for Medicare and Medicaid Services de 2017 à 2021.

D’autres plateformes axées sur les employeurs comprennent Lyra Health, une plateforme de prestations de santé comportementale pour les employeurs, et LifeSpeak, une entreprise de santé mentale numérique axée sur les employeurs.