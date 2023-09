La plateforme de soins en cardiologie CardioOne annonce un financement et de nouveaux partenaires

Plateforme de soins en cardiologie CardioOne, une entreprise construite grâce à Redesign Health a annoncé son partenariat avec les prestataires de soins de santé Cardiac Associates du New Jersey, Twin Hearts en Floride et Corrieius Cardiology en Pennsylvanie, ainsi qu’avec la société de ressources de cardiologie par abonnement MedAxiom.

CardioOne, basée au Texas, est une plate-forme de prestation de soins axée sur la cardiologie qui offre un soutien technologique et administratif aux cardiologues indépendants qui se lancent dans le domaine des soins axés sur la valeur. La société a déjà des partenariats avec des cabinets du Texas et du Maryland.

Il a également annoncé avoir levé près de 8 millions de dollars de financement.

« Notre vision est de faire progresser le succès des cardiologues indépendants et de les aider à ouvrir la voie à de nouveaux modèles de soins fondés sur la valeur. Nous constatons un désir croissant parmi les cardiologues d’être indépendants et de passer à des soins fondés sur la valeur », Dr Jasen Gunderson. , PDG et cofondateur de CardioOne, a déclaré MobiHealthActualités dans un e-mail. « CardioOne fournit à ces cardiologues les ressources dont ils ont besoin pour qu’ils puissent se concentrer sur l’obtention des meilleurs résultats pour leurs patients tout en élargissant leurs pratiques et en restant fidèles à leur passion.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Redesign Health, qui aide à créer, lancer et trouver des financements pour les startups de santé numérique, est à l’origine de plusieurs autres entreprises de santé numérique.

Il a créé une société d’assistance aux seniors DUOS, qui a levé plus de 33 millions de dollars de financement en juin, et la société de santé métabolique numérique Calibrate, qui a obtenu en 2021 22,5 millions de dollars en financement de série A et 100 millions de dollars en financement de série B.

Plateforme de santé des femmes Iron Health a également été lancé à partir de Redesign. La société basée à New York permet aux obstétriciens-gynécologues de connecter leurs patients aux soins primaires et autres soins spécialisés. Il a été lancé plus tôt cette année avec un financement de démarrage de 4,5 millions de dollars.

Les entreprises de santé numérique proposant des services de cardiologie virtuelle, outre CardioOne, incluent une plateforme de soins de cardiologie virtuelle Heartbeat Health, la société virtuelle de soins spécialisés Story Health, et Ultromics, fabricant d’un outil d’aide à la décision cardiaque basé sur l’IA.