La plateforme de soins de maternité Pomelo Care lève 33 millions de dollars et plus de fonds pour la santé numérique

Pomelo Care, une plate-forme virtuelle de soins de maternité, a obtenu 33 millions de dollars en financement de démarrage et de série A dirigé par Andreessen Horowitz.

La société basée à New York s’associe à des employeurs, des régimes de santé et des prestataires pour offrir des soins virtuels de fertilité, de grossesse et de nouveau-né, de la préconception à la première année d’un bébé. Ses offres comprennent des conseils en nutrition, du contenu éducatif, des soins primaires et des soins aux femmes, et un accès téléphonique, textuel ou vidéo 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un membre de l’équipe de soins.

La société utilisera les fonds pour étendre ses partenariats avec les régimes de santé, les employeurs et les centres médicaux universitaires.

« Nous savons que les bons soins au bon moment peuvent considérablement améliorer les résultats pour les familles. Tout le monde mérite d’avoir accès à des soins de haute qualité, quelle que soit sa situation ou son plan de santé », a déclaré Marta Bralic Kerns, fondatrice et PDG de Pomelo Care. déclaration. « C’est pourquoi Pomelo existe – nous répondons aux préoccupations des patients immédiatement et à domicile, en les gardant inutilement hors de la salle d’urgence et en réduisant leur risque de complications pendant la grossesse, le post-partum et le nouveau-né. »

Yuvo Santéune plate-forme technologique pour soutenir les centres de santé agréés par le gouvernement fédéral (FQHC), a annoncé la clôture d’un cycle de financement de série A de 20,2 millions de dollars, portant son augmentation totale à 27,5 millions de dollars.

Mastry Ventures a mené le tour avec la participation d’AV8 Ventures, AlleyCorp, New York Ventures, Route 66 Ventures, HLM Venture Partners, Social Innovation Fund et VamosVentures.

La société basée à New York propose des services administratifs et contractuels gérés aux FQHC, qui sont des cliniques externes qui fournissent des soins à faible coût et sont éligibles à un remboursement spécial dans le cadre de Medicare et Medicaid.

La société utilisera les fonds pour faire évoluer son entreprise et s’étendre de New York à l’Ohio.

Fatima Husain, cofondatrice et associée générale de Mastry Ventures, rejoindra le conseil d’administration de Yuvo.

« Yuvo Health soutient les FQHC, qui sont le seul point d’accès aux soins primaires pour des millions d’Américains mal desservis aujourd’hui. En tant que partenaire de l’écosystème et de l’infrastructure, Yuvo fournit aux FQHC une plate-forme technologique, opérationnelle et administrative qui débloque des soins basés sur la valeur, réduit les coûts médicaux , et augmente la qualité des soins », a déclaré Husain dans un communiqué. « Nous sommes optimistes quant au rôle essentiel que ce pionnier de l’industrie jouera dans la promotion de l’équité en santé. »

Syntax Health, une société de soins axée sur la valeur de l’entreprise pour les régimes et les fournisseurs de soins de santé, a été lancée avec un financement de démarrage de 7,5 millions de dollars.

La société propose une solution d’entreprise qui relie les payeurs et les prestataires pour s’aligner sur des modèles de soins et des paiements basés sur la valeur. Il fournit des analyses, une infrastructure et un espace de travail virtuel où les équipes de direction peuvent négocier des contrats et voir les impacts financiers prévus.

La plate-forme a été construite à Redesign Health, une entreprise qui produit, lance et trouve des financements pour d’autres startups du secteur de la santé.

« Après plus d’une décennie d’achat et de vente de solutions de soins basées sur la valeur, je peux dire sans aucun doute que même si le paysage peut sembler saturé, la majorité des solutions ne parviennent pas à résoudre les problèmes importants et laissent d’énormes lacunes dans l’espace de modélisation et ‘ meilleure conception de programme », a déclaré Rachael Jones, PDG et fondatrice de Syntax, dans un communiqué. « Nous avons créé Syntax pour combler ces lacunes, en fournissant à chaque membre de l’équipe les analyses, l’infrastructure et un espace de travail collaboratif à deux faces nécessaires pour accélérer l’adoption. Les modèles basés sur la valeur ne sont pas à taille unique, nous ne les traitons donc pas comme ça chemin. »