La plateforme de scénarios Black List s’étend à la fiction

La Black List de Franklin Leonard, une plateforme qui met en avant les meilleurs scénarios non produits pour le cinéma, la télévision et le théâtre, s’étend au monde de la fiction.

Créée en 2005, la Black List recense chaque année les scénarios les plus appréciés mais qui n’avaient pas trouvé preneur. Depuis ses humbles débuts, elle est devenue une institution hollywoodienne avec plus de 7 000 membres inscrits dans l’industrie. Plus de 400 scénarios issus de son enquête annuelle ont été produits, notamment les lauréats de l’Oscar du meilleur film « Spotlight », « Slumdog Millionaire » et « Le discours d’un roi ».

L’entreprise basée à Los Angeles permettra désormais aux auteurs de livres de fiction de créer des profils gratuits sur son site pour promouvoir leur travail, a annoncé mercredi matin la société. Les auteurs pourront également payer 30 dollars par mois pour héberger leurs manuscrits sur le site afin que d’autres puissent les découvrir et 150 dollars pour une évaluation professionnelle d’un extrait.

L’ajout de la fiction au champ d’application de la Liste noire permet au site de répondre au chevauchement croissant entre les industries du cinéma, de la télévision, du théâtre et de l’édition, a déclaré Leonard, fondateur et directeur général de l’entreprise, dans une interview.

« Les défis qui se posaient dans le monde du livre étaient similaires à ceux du cinéma et de la télévision, car il fallait trouver de bons sujets, où que ce soit », a-t-il déclaré. « Je sais qu’il existe de bons romans que les gens qui peuvent en faire quelque chose ne connaissent pas. Je suis convaincu que nous les trouverons et que nous en tirerons tous profit en tant que lecteurs et spectateurs. »

Tous les genres de fiction sont encouragés sur le site, a déclaré Leonard. Randy Winston, ancien directeur des programmes d’écriture à l’université de Brooklyn, à New York

Le Center for Fiction, qui occupera le poste de directeur créatif de la fiction pour la Black List, a déclaré qu’il était enthousiasmé par les soumissions de « romances », un genre populaire qui combine des éléments de romance et de fantaisie.

Dans le cadre de cette expansion, la Black List organisera un nouveau prix pour un roman inédit, qui sera jugé l’année prochaine par des professionnels du secteur tels que LeVar Burton, Roxane Gay et Radhika Jones. La société a également établi un partenariat avec la société de production Genre Films du cinéaste Simon Kinberg pour trouver un manuscrit inédit qui bénéficiera d’une option de 18 mois pour 25 000 dollars.

De plus, le site hébergera une série de podcasts éducatifs en ligne gratuits intitulée « Read the Acknowledgments » pour que les écrivains en apprennent davantage sur l’industrie de l’édition de livres, ce qui était particulièrement important pour Winston.

La série est destinée à aider les écrivains qui n’ont peut-être pas accès à une communauté de professionnels ou qui ne trouvent pas les informations dont ils ont besoin.

« Ils auront peut-être besoin d’obtenir une information nuancée et détaillée qui les aidera à l’envoyer », a déclaré Winston.

Cette décision intervient alors que le marché de la fiction pour adultes s’est développé ces dernières années. Bien que le volume annuel d’impression du marché américain du livre ait diminué de 3 % l’année dernière par rapport à 2022, les ventes imprimées de fiction pour adultes ont augmenté de 1 %, marquant la cinquième année de croissance pour ce segment, selon la société d’analyse des tendances de consommation Circana. Elle a attribué cette croissance aux tendances de lecture induites par la pandémie.