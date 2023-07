La plateforme de santé mentale pour les aidants naturels Family First obtient 11 millions de dollars et plus de financement pour la santé numérique

Family First, qui fournit aux employeurs et aux régimes de santé une plate-forme technologique pour soutenir la santé mentale et le bien-être des soignants, a obtenu 11 millions de dollars en financement de série A.

RPM Ventures et Eos Venture Partners ont mené le tour avec la participation de Stephen Fromm et Wormhole Capital.

« Family First a une approche holistique et experte pour résoudre les problèmes de soins », a déclaré Jonathan Kalman, associé fondateur d’Eos Venture Partners, dans un communiqué. « Et la direction de Family First possède l’expertise éprouvée et les antécédents de mise à l’échelle de ce type de solution experte. »

Start-up en santé mentale UpLift a annoncé avoir levé 10,7 millions de dollars en financement de série A, portant son augmentation totale à 22 millions de dollars.

Le nouvel investisseur Ballast Point Ventures a mené le tour avec la participation de Front Porch Ventures, Kapor Capital et l’investisseur existant B Capital.

L’entreprise utilisera les fonds pour étendre sa portée.

« Nous sommes depuis longtemps intéressés à investir dans le segment de la santé comportementale de l’industrie de la santé, d’autant plus que nous avons vu l’accès aux services de santé mentale devenir encore plus difficile pendant la pandémie », a déclaré Matt Rice, associé chez Ballast Point Ventures, dans un communiqué. « Nous sommes inspirés par l’approche de soins d’équipe d’UpLift, qui combine thérapie et psychiatrie, et nous sommes impatients de soutenir Kyle Talcott et son impressionnante équipe dans leur mission d’améliorer l’accès à des soins abordables auxquels les patients peuvent faire confiance. »

CathVision, une société de technologie médicale spécialisée dans les solutions d’électrophysiologie pour la prise de décision clinique, a obtenu un financement de 9 millions de dollars, portant sa levée totale à 30 millions de dollars.

La société basée au Danemark utilisera les fonds pour favoriser l’adoption de son système ECGenius, qui consiste en une technologie d’enregistrement EP, et le développement de Cardialytics, son offre d’analyse basée sur l’IA.

L’argent soutiendra également son développement de modules analytiques alimentés par l’IA pour fournir aux fournisseurs des données pendant les procédures d’ablation cardiaque et aider à étendre son équipe de vente et sa présence aux États-Unis.

« Malgré les temps difficiles sur les marchés financiers, CathVision reste un investissement confiant pour les parties prenantes car nous atteignons des étapes critiques qui valident le besoin de notre technologie, la génération de revenus grâce à une commercialisation réussie et notre engagement envers la R&D continue », a déclaré Mads Matthiesen, PDG de CathVision, dans un communiqué. « Ce cycle d’investissement soutiendra l’accélération de l’adoption commerciale jusqu’en 2024 alors que nous positionnons CathVision pour avoir un impact significatif sur la manière dont, aux États-Unis, nous aidons les médecins à traiter plus efficacement les arythmies cardiaques.