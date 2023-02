La plateforme de santé mentale Mindstrong va fermer son siège et licencier 128 employés

Entreprise de santé mentale numérique Mindstrong licencie 128 employés et ferme définitivement son siège social à Menlo Park, selon un journal californien Avis d’AVERTISSEMENT.

Selon le rapport de Entreprise de santé comportementale, les licenciements va inclure de nombreux dirigeants de la suite C de l’entreprise, y compris son PDG, son directeur de la technologie et son directeur financier.

Mindstrong offrait des soins de santé mentale virtuels 24h/24 et 7j/7 via la messagerie vidéo, les appels vidéo ou les conversations téléphoniques. L’entreprise proposait également du coaching, des services psychiatriques et de la thérapie via une application mobile. L’entreprise fait équipe avec des payeurs pour offrir ses services en réseau.

Fin janvier, la société a annoncé dans un e-mail que il n’offrira plus ses services aux patients à compter du 10 mars.

Mindstrong n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LA GRANDE TENDANCE

Au plus fort de la pandémie, Mindstrong a marqué 100 millions de dollars en financement de série C, portant la levée totale de la société à 160 millions de dollars.

En septembre, le Département américain des anciens combattants a nommé Mindstrong finaliste du Mission Daybreak Challenge, qui fournirait une subvention de 20 millions de dollars pour développer des interventions visant à prévenir le suicide des vétérans. Le directeur clinique de la société, le Dr Holly Dubois, a discuté du défi lors d’une interview télévisée HIMSS en novembre.

Mindstrong a été fondée en 2014, mais en 2017 l’ancien directeur de l’Institut national de la santé mentale, le Dr Thomas Insel, a rejoint l’équipe, prenant le titre de cofondateur en plus de président. Insel a quitté Verily, la filiale des sciences de la vie d’Alphabet, pour rejoindre la startup.

À l’époque, Mindstrong se concentrait sur développer des biomarqueurs numériques qui mesurent la fonction cérébrale en fonction de modèles d’interaction avec un smartphone. Il s’est depuis transformé en une plateforme numérique de santé mentale.

Mindstrong est la dernière d’une série d’entreprises de technologie de la santé à annoncer des licenciements au cours de la dernière année.

Au cours du mois dernier, Philips a déclaré qu’il supprimerait 6 000 emplois dans le monde d’ici 2025 ; Verily a annoncé une réduction de 15 % de ses effectifs ; Cue Health a licencié 388 employés ; la start-up de perte de poids Noom a connu sa troisième série de licenciements au cours de la dernière année ; la start-up d’analyse de données de santé Innovacer a licencié 15 % de ses effectifs ; Teladoc Health a licencié 300 employés ; Carbon Health a licencié plus de 200 personnes ; et Akili Interactive, fabricant de thérapies numériques de type jeu vidéo pour enfants, a réduit de 30% son personnel.