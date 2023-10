La plateforme de santé mentale Headway obtient 125 millions de dollars et annonce une valorisation de 1 milliard de dollars

Plateforme de santé mentale Headway a annoncé avoir clôturé un cycle de financement de série C de 125 millions de dollars mené par Spark Capital, portant sa valorisation à plus d’un milliard de dollars.

Les investisseurs existants a16z, Accel et Thrive ont participé au cycle, ainsi que de nouveaux investisseurs stratégiques dirigés par Health Care Service Corporation.

Will Reed, associé commandité chez Spark Capital, rejoindra le conseil d’administration de la société.

CE QU’ILS FONT

La plateforme de Headway connecte les patients aux thérapeutes en réseau et les thérapeutes en pratique privée aux compagnies d’assurance.

Grâce à l’outil gratuit de l’entreprise, les utilisateurs saisissent les informations de leur plan de santé et peuvent rechercher un réseau de thérapeutes en réseau. La plate-forme connecte également les thérapeutes à un panneau d’assurance et facilite la réservation, la facturation et d’autres tâches back-end.

Le nouvel investissement aidera l’entreprise à faire progresser sa technologie et ses projets visant à étendre la disponibilité de sa plateforme dans les 50 États des États-Unis et dans le District de Columbia. La société a également déclaré qu’elle développait des produits pour aider les fournisseurs à travailler au-delà des frontières étatiques en 2024.

« J’ai fondé Headway après ne pas avoir trouvé de thérapeute acceptant mon assurance – un problème auquel des millions d’Américains sont confrontés chaque année », a déclaré Andrew Adams, fondateur et PDG de Headway, dans un communiqué. « Ce financement permettra cette expansion à l’échelle nationale et nous permettra d’investir davantage dans les partenariats et les outils qui aideront les prestataires à développer leur pratique.

APERÇU DU MARCHÉ

Des progrès réalisés 70 millions de dollars de financement de série B en 2021, six mois seulement après avoir obtenu 26 millions de dollars lors d’un tour de table de série A.

Parmi les autres entreprises actives dans le domaine de la santé mentale technologique figurent Meru Health, une plateforme mentale numérique pour les salariés ; Happify Health, une plateforme pour les programmes de santé mentale et de gestion des maladies ; la société de méditation et de santé mentale Headspace Health ; et l’application de méditation Calm, qui a révélé l’année dernière un nouveau produit de santé mentale proposé par les acteurs traditionnels du secteur de la santé, tels que les prestataires, les payeurs et les employeurs auto-assurés.