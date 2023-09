La plateforme de santé gastro-intestinale Vivante Health obtient 31 millions de dollars

Entreprise numérique de santé gastro-intestinale Vivante Health a annoncé avoir clôturé un cycle de financement de série B de 31 millions de dollars mené par le nouvel investisseur Mercato Partners, portant sa levée totale à 47 millions de dollars.

Health Catalyst, Intermountain Ventures, SemperVirens, 7wireVentures, Human Capital et Distributed Ventures ont participé au cycle.

CE QU’ILS FONT

Vivante propose une plateforme baptisée GIThrive qui propose des plans de soins personnalisés. Les patients peuvent suivre leurs symptômes et accéder à du contenu éducatif et à des modules de santé comportementale autoguidés. Une équipe coordonnée de prestataires est également disponible via la plateforme, comprenant des diététistes, des coachs et des médecins de santé.

L’entreprise basée dans l’Illinois utilisera cet investissement pour moderniser sa technologie et accroître sa main-d’œuvre.

« Nous sommes ravis de bénéficier du soutien de partenaires financiers de premier plan dans l’industrie alors que nous mettons en œuvre notre vision chez Vivante », a déclaré Bill Snyder, PDG de Vivante Health, dans un communiqué. « Un Américain sur quatre souffre d’un trouble digestif ou de symptômes digestifs non diagnostiqués qui affectent sa qualité de vie ainsi que les coûts de ses soins de santé. Nous avons prouvé que notre plateforme technologique évolutive, associée à notre équipe de soins complète, se traduit par une meilleure santé, des coûts réduits et une une bien meilleure expérience pour les membres que nous servons.

APERÇU DU MARCHÉ

Vivante élevé 16 millions de dollars en financement de série A l’année dernière, 5,8 millions de dollars en investissement de série A1 en 2020 et 6 millions de dollars en 2018.

En 2022, Solera Health, une plateforme numérique qui offre un marché d’avantages sociaux et de programmes de gestion des maladies chroniques, a annoncé qu’elle ajoutait Vivante et sa collègue société numérique de santé gastro-intestinale Oshi Health à son marché d’outils de gestion des avantages sociaux et des soins chroniques.

Parmi les autres entreprises actives dans le domaine gastro-intestinal virtuel, citons Salvo Health, qui propose une clinique virtuelle destinée aux personnes souffrant de problèmes intestinaux chroniques tels que le syndrome du côlon irritable, et Bold Health, une société basée à Londres développant des thérapies numériques pour les affections gastro-intestinales.