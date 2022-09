La plateforme de réseautage pour les médecins en Asie obtient un financement de série C de 44 millions de dollars

Docquity, une plate-forme de réseautage en ligne basée à Singapour pour les professionnels de la santé, a récolté 44 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série C dirigé par la société de commerce générale japonaise Itochu Corporation. D’autres investisseurs ont également participé à la ronde, notamment iGlobe Partners, Alkemi, Global Brain, KDV et Infocom.

Cela porte le total de ses fonds levés depuis sa création à 57,5 ​​millions de dollars.

CE QU’IL FAIT

Dans le but d’aider les médecins à être mieux informés et à prendre de meilleures décisions cliniques, Docquity fournit une plate-forme permettant à plus de 350 000 médecins d’apprendre, de se connecter et de collaborer grâce à l’échange de connaissances et à du contenu vérifié dans toutes les spécialités.

Il s’est associé à plus de 250 associations médicales à travers l’Asie du Sud-Est pour développer des modules d’apprentissage et offrir des millions de crédits de formation médicale continue (FMC) pour aider les médecins à répondre à leurs exigences obligatoires en matière de FMC. Il s’associe également à des entreprises pharmaceutiques, de santé grand public et de technologie médicale pour atteindre et éduquer les professionnels de la santé.

La startup a installé des bureaux en Inde, en Indonésie, aux Philippines, en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande, au Vietnam et à Taïwan.

À QUOI ÇA SERT

Selon un communiqué de presse, Docquity utilisera ses nouveaux fonds pour renforcer sa présence sur ses marchés existants et étendre davantage ses opérations sur de nouveaux marchés cibles en Asie de l’Est, notamment au Japon et à Taïwan. Il prévoit également de pénétrer les marchés du Moyen-Orient, en commençant par les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Égypte.

De plus, les nouveaux fonds soutiendront également le lancement des dernières initiatives de Docquity : Docquity Academy, un apprentissage basé sur les cohortes pour les médecins en partenariat avec des universités et des médecins expérimentés ; Docquity Clinic, une clinique virtuelle offrant des services de télésanté; et Docquity Insights, qui exploitera les données pour fournir des informations sur les besoins des médecins.

APERÇU DU MARCHÉ

D’autres plateformes de mise en réseau similaires pour les professionnels de la santé ont augmenté les investissements ces dernières années. En octobre de l’année dernière, basée à Barcelone Top Doctors, qui aide les médecins à promouvoir leur visibilité et la notoriété de leur marque, a levé 13 millions de dollars en financement de série B. La même année, en juin, Doximity a fait ses débuts à la Bourse de New York, récoltant près de 600 millions de dollars de produit de son introduction en bourse.

Pendant ce temps, au début de cette année en Inde, la startup de technologie de la santé MedPiper Technologies a lancé sa plate-forme de réseautage en ligne pour les médecins appelée MConnekt. Il a suivi le lancement du premier réseau de soins de santé en ligne en Inde, DocsCampus.com, qui est géré par le fournisseur de solutions de soins de santé HealWell24.