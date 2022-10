La plateforme de recrutement d’essais cliniques SubjectWell gagne 35 millions de dollars

SubjectWell, une plateforme de recrutement de patients pour les essais cliniques, a annoncé avoir levé 35 millions de dollars lors d’un tour de financement de série B dirigé par Asset Management Ventures.

Parmi les autres participants à la ronde figurent Bertelsmann et les investisseurs existants Healthy Ventures, Windham Venture Partners et Geekdom Fund.

Selon Crunchbase, la société basée au Texas a levé 46,8 millions de dollars sur sept cycles de financement.

À QUOI ÇA SERT

Le nouveau cycle d’investissement aidera SubjectWell à accélérer son travail de recrutement d’essais cliniques, à financer ses initiatives de sensibilisation concernant les traitements post-approbation et à étendre le soutien de la société à la recherche sur le cancer.

“La plate-forme de SubjectWell regroupe des patients sur des dizaines de canaux médiatiques, créant ainsi un bassin sans précédent de patients consentants – et peut le faire à grande échelle. Nous sommes fiers de nous associer à SubjectWell et sommes ravis de soutenir le développement continu de la première plate-forme d’engagement du public pour soins de santé”, a déclaré Thorsten Wirkes, vice-président senior de Bertelsmann Investments, dans un communiqué.

APERÇU DU MARCHÉ

De nombreuses entreprises trouvent des moyens de rationaliser le processus de participation aux essais cliniques pour les participants.

En mai, la société d’essais cliniques décentralisée Curebase, qui offre aux patients un moyen de trouver et de s’inscrire à des essais cliniques, de signer des formulaires de consentement, d’accéder à la télémédecine et de programmer des visites à domicile, a marqué 40 millions de dollars dans un tour de série B. La société fournit également une plate-forme en ligne pour aider au recrutement et à la présélection des participants.

Un mois plus tard, une société d’essais cliniques décentralisée THREAD a annoncé avoir acquis CureClick, une plateforme de recrutement de participants aux essais qui vise à inscrire plus facilement les participants à des essais cliniques décentralisés.

Outre-mer, startup australienne HealthMatch, une plate-forme permettant d’associer des patients à des essais cliniques, a clôturé un cycle de financement de série C de 10 millions de dollars australiens (6,8 millions de dollars) qui aiderait l’entreprise à élargir son équipe et la portée de sa plate-forme à travers les États-Unis.