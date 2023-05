La plateforme de navigation médicale Amino Health gagne 80 millions de dollars

Amino Santéune plateforme de navigation dans le domaine de la santé, a annoncé avoir reçu 80 millions de dollars en financement par capitaux propres et par emprunt dirigé par Transformation Capital aux côtés d’Oxford Finance.

Transformation Capital rejoint les investisseurs existants WTI, Red Swan Ventures, North Woodmere Capital et Commerce Ventures.

Mike Dixon, associé directeur chez Transformation Capital, rejoindra le conseil d’administration d’Amino.

CE QU’IL FAIT

Amino Health met ses membres en relation avec des prestataires de soins de santé physiques et mentaux et des programmes d’avantages sociaux et fournit des évaluations de coût et de qualité pour les prestataires et les établissements. La société propose également une plateforme qui permet à ses membres de prendre rendez-vous et de suivre leurs prestataires préférés.

« Cet investissement et ce financement valident notre conviction fondamentale que donner la priorité aux personnes a de la valeur dans les soins de santé, et le besoin de solutions technologiques pionnières qui soutiennent cette entreprise n’est pas seulement important – c’est impératif. Dans un marché encombré et hautement réglementé, ce financement alimentera Amino’s croissance continue, innovation de produits et capacité à faciliter des intégrations profondes avec des partenaires d’entreprise pour soutenir plus de patients à grande échelle », a déclaré David Vivero, PDG et cofondateur d’Amino Health, dans un communiqué.

APERÇU DU MARCHÉ

Amino a commencé comme une plate-forme directe au consommateur, mais est passé à un modèle d’abonnement d’entreprise avec des membres de plans de santé, des administrateurs d’avantages sociaux, des administrateurs tiers et des fournisseurs de soins.

En juin dernier, la société a annoncé avoir embauché un ancien cadre d’Amazon, GE et Oracle Greg Né en tant que directeur de la croissance. Born se concentrerait sur l’engagement de nouveaux acheteurs, l’expansion de sa part de marché et la croissance de sa base de membres.

En décembre, Amino a annoncé la lancement d’une nouvelle fonctionnalité qui permet aux membres de rechercher des services ou produits couverts par code ou nom CPT. La nouvelle fonction permettrait à sa plateforme de se conformer aux Transparence dans la règle de couverture, visant à offrir aux consommateurs plus de transparence concernant les informations sur les prix des soins de santé. La règle est entrée en vigueur en janvier de cette année.

Parmi les autres entreprises du secteur de la navigation dans les soins, citons la plate-forme de santé numérique basée à San Francisco Castlight Health et Accolade, qui propose des soins de santé virtuels en plus des soins et des services de navigation.