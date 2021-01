Alors que les conservateurs sont purgés de Twitter et que l’alternative à la liberté d’expression Parler a été retirée d’Amazon, la plate-forme marginale Gab a explosé en popularité. Cela intervient au milieu de rumeurs sur l’implication possible du président Donald Trump.

L’émeute pro-Trump de mercredi à Capitol Hill a provoqué une répression sans précédent de la liberté d’expression par les géants américains de la technologie. Le président Trump a été définitivement expulsé de Twitter et suspendu indéfiniment de toutes les autres grandes plateformes, tandis que des milliers de conservateurs ont vu leurs comptes supprimés. L’alternative axée sur la liberté d’expression, Parler, a ensuite été retirée des marchés en ligne d’Apple et de Google, avant de se voir refuser l’hébergement Web par Amazon, dont les serveurs d’hébergement dans le cloud utilisés par Parler. Toutes les entreprises impliquées ont affirmé que la présence continue de Trump sur leurs plateformes augmentait le risque de violence, étant donné que cinq personnes sont décédées lors de l’émeute de Capitol Hill.

La répression a donné un coup de pouce improbable à Gab, une autre plate-forme de type Twitter dont le point de vente est son engagement déclaré en faveur de la liberté d’expression. Gab existe depuis 2016, mais son existence a été embourbée dans la controverse en raison de la prolifération de contenu raciste sur sa plateforme et du refus du PDG Andrew Torba de «Contrôler ce qui est un discours de haine et ce qui ne l’est pas.»

Néanmoins, les utilisateurs exilés des principales plateformes de médias sociaux se sont inscrits à Gab en masse au cours des trois derniers jours. Dans une publication sur Twitter samedi, Torba a affirmé que plus de 10000 nouveaux utilisateurs s’inscrivaient toutes les heures.

Plus de 10 000 nouveaux utilisateurs Gab toutes les heures. – Gab.com (@getongab) 9 janvier 2021

Contrairement à Parler, Gab fonctionne sur ses propres serveurs, ce qui signifie qu’un fournisseur comme Amazon ne peut pas décider de retirer la prise. Après avoir été mis sur liste noire par les processeurs de paiement et les fournisseurs de messagerie, Gab construit sa propre infrastructure de paiement et de messagerie en interne, ainsi que ses propres services de messagerie, navigateur Web et application vidéo.

Cependant, l’afflux soudain de nouveau trafic a ralenti Gab à une rampe. Torba a écrit mercredi que de nouveaux serveurs seraient ajoutés et qu’il avait déjà invité Trump à s’installer sur Gab.

Gardez la foi. Obtenez sur https://t.co/J3Rfto6fi3 https://t.co/YxUdqPaB2g – Gab.com (@getongab) 9 janvier 2021

Torba a réservé un compte pour Trump. À l’heure actuelle, le compte ne sert que d’archive du compte Twitter du président avant sa suppression, mais compte près d’un million d’abonnés. Trump n’a jusqu’à présent donné aucune indication qu’il déménagerait à Gab, mais la rumeur a déjà pris vie.

Torba ne suit que trois comptes sur Twitter: Donald Trump Jr., Eric Trump et Dan Scavino – chef de cabinet adjoint du président Trump. Samedi, Torba a posté sur Gab des prières de ses partisans, affirmant qu’il avait prévu un appel important, sans toutefois donner plus de détails. De nombreux utilisateurs ont pris son message comme un signe qu’il était entré en contact avec l’équipe de Trump.

Pourtant, les rumeurs d’un mouvement – ou même d’un rachat – de Trump restent l’objet de spéculations. Il en va de même pour l’engagement de Torba pour une véritable liberté d’expression. Fervent chrétien, Torba a interdit la pornographie de sa plateforme en 2019, appelant à un «Révolution culturelle contre la pornographie». Bien que la plupart de la pornographie soit protégée par le premier amendement, l’aversion religieuse de Torba pour le charbon l’emporte apparemment sur le document fondamental de la liberté d’expression aux États-Unis.

Alors que Gab a été inondé ces derniers jours d’incitations à la violence, l’entreprise soutient que sa « Les conditions d’utilisation interdisent absolument tout contenu illégal, y compris les menaces, comme influencé par les lois américaines sur la parole ainsi que par la législation américaine et les décisions de justice sur le sujet. » Le contenu illégal sur Gab n’est pas éliminé par des algorithmes, mais par modérateurs bénévoles, une situation qui permet un contrôle plus nuancé du contenu, mais qui est ouverte aux préjugés idéologiques.

Torba insiste pour que Gab accueille les utilisateurs «De toute race, religion, idéologie et croyance.» Cependant, sa base d’utilisateurs est extrêmement conservatrice. S’il peut élargir cette base d’utilisateurs et tenir sa promesse de fournir un « Plateforme impartiale, open source et neutre » dépendra probablement de la mesure dans laquelle les grandes technologies répriment les discours dissidents de tous les côtés – pas seulement de la bonne.

