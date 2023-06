La plateforme de gestion des soins de santé Laudio gagne 13 millions de dollars

Laudio, basée à Boston, une plate-forme de gestion des soins de santé, a annoncé qu’elle avait levé 13 millions de dollars en financement de série B, portant son augmentation totale à 25 millions de dollars.

Define Ventures a mené la ronde avec la participation d’InHealth Ventures, .406 Ventures, TeleTracking Technologies et MemorialCare Innovation Fund.

AG Breitenstein, partenaire de risque chez Define Ventures, rejoint le conseil d’administration de Laudio.

CE QU’ILS FONT

La société propose une plate-forme de gestion des soins de santé pour les prestataires visant à rationaliser les flux de travail administratifs. La plate-forme utilise également l’IA pour fournir aux responsables de la santé des recommandations sur la manière de dialoguer avec les membres de leur équipe afin de réduire le roulement et l’épuisement professionnel.

« Avec ce nouveau financement, Laudio investira dans l’approfondissement de l’orientation action de sa plate-forme et dans la croissance et le développement de produits. La société prévoit d’élargir son équipe de vente et d’augmenter l’investissement global dans le marketing, en se concentrant sur la sensibilisation de son produit. investit davantage dans sa plate-forme d’intelligence artificielle et d’analyse, qui pousse les dirigeants à prendre les bonnes mesures au bon moment grâce à des recommandations en temps réel », a déclaré Russ Richmond, PDG et cofondateur de Laudio. MobiHealthActualités dans un e-mail.

« Nous prévoyons de nous établir comme l’avenir du travail dans le domaine de la santé cette année. Nous pensons que l’avenir du travail reposera sur l’automatisation et la collaboration, et notre logiciel y parvient. Nous sommes en mesure d’automatiser le travail administratif et de permettre aux managers et aux dirigeants de se concentrer sur ce qui est vraiment important. »

APERÇU DU MARCHÉ

Stress et anxiété parmi les fournisseurs de soins de santé ont augmenté depuis le début de la pandémie, et le roulement des médecins dû à l’épuisement total s’élève à 5 milliards de dollars par anselon une étude de Formulaire de santé JAMA.

En 2019, Laudio a levé 7,3 millions de dollars en financement de série A d’étendre sa plateforme de gestion, et deux ans plus tard, l’entreprise annoncé que Novant Health, Tufts Medical Center et UNC Health utiliseraient ses offres dans leurs systèmes de santé.

Une autre entreprise qui tente d’alléger la charge de travail des prestataires de soins de santé est Botco.ai, le créateur d’un chatbot marketing conçu pour les entreprises de santé. L’outil basé sur l’API peut mener des campagnes de chat sur différents canaux et répondre aux demandes des patients concernant les rendez-vous ou les services.