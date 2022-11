La plateforme de gestion de la santé Novi Health lève 5 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série A

Novi Health, une société de technologie de la santé et une clinique spécialisée basée à Singapour, a obtenu 5 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A dirigé par Monk’s Hill Ventures.

CE QU’IL FAIT

Fondée en 2018, la société propose une plateforme de soins de santé qui intègre des traitements cliniques avec des interventions comportementales et de style de vie pour traiter les maladies chroniques.

Il a deux produits numériques principaux : Novi Magnum et Novi Optimum Plus. Le premier aide les personnes atteintes de diabète à contrôler leur état en utilisant une technologie de surveillance continue de la glycémie, associée à des soins médicaux et à un encadrement diététique et de style de vie. UN étude a constaté que ce programme aidait les participants à réduire leur HbA1c de 1 % et leur poids de près de 6 % en trois mois.

En attendant, ce dernier s’adresse aux personnes souhaitant perdre du poids en excès. Il intègre également un traitement médical avec un coaching santé pour atteindre une perte de poids durable et saine.

À QUOI ÇA SERT

Les derniers fonds de Novi Health seront utilisés pour embaucher plus de personnes pour ses équipes de technologie, de croissance et de produits, ainsi que pour investir dans sa plateforme technologique.

APERÇU DU MARCHÉ

D’autres startups singapouriennes dans le domaine de la gestion des maladies chroniques comme MiyaHealth et HealthBeats ont également récemment levé des investissements pour leurs expansions commerciales.

Par ailleurs, ConnectedHealth a récemment lancé une nouvelle application de gestion des maladies pour les patients atteints de diabète de type 2. Appelé SugoSure, il propose un service par abonnement qui fournit un support de santé numérique, une surveillance à distance et un coaching de santé.

ENREGISTREMENT

“Notre approche numérique d’abord nous permet d’augmenter l’accessibilité et l’abordabilité de nos services, nous donnant la possibilité d’avoir un impact sur plus de vies. Depuis le lancement, nos clients ont réalisé des améliorations significatives dans le contrôle du diabète et la réduction de poids et nous sommes impatients d’apporter nos solutions à un public encore plus large », a déclaré la PDG et cofondatrice de Novi Health, Sue Anne Toh.