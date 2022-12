La plateforme de formation chirurgicale en réalité mixte apoQlar reçoit l’autorisation de la FDA

La société allemande apoQlar a annoncé son intention d’augmenter le financement de série A après avoir reçu l’autorisation 510(k) de la FDA pour sa plateforme VSI HoloMedicine, une offre de réalité mixte qui aide les chirurgiens à planifier des procédures utilisant la technologie holographique 3D.

La plate-forme permet aux chirurgiens de transformer des images radiographiques telles que TEP, Angio CT, SPECT, CBCT, CT et IRM en hologrammes 3D à examiner avant la chirurgie.

Par l’intermédiaire de sa filiale à Miami, en Floride, apoQlar distribuera sa plate-forme HoloMedicine aux États-Unis au cours du deuxième trimestre de 2023, et l’augmentation potentielle de la série A contribuera à faire évoluer sa plate-forme.

La société basée à Hambourg a déclaré qu’elle avait désormais reçu des certifications médicales dans 30 pays.

“Avec la réalité mixte, nous ne sommes plus liés aux objets physiques dans un monde physique. Nous pouvons tirer parti des objets et des services numériques au-dessus du monde réel pour une utilité égale ou supérieure et généralement à une fraction du coût. La réalité mixte est un tout une nouvelle façon pour les gens, et dans notre cas les chirurgiens, les médecins et les technologues, de continuer à découvrir le monde réel qui les entoure, mais avec une couche virtuelle entière placée au-dessus », a déclaré Sirko Pelzl, cofondateur et PDG d’apoQlar, dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

apoQlar n’est pas la seule plateforme technologique immersive visant à aider les chirurgiens pendant le processus chirurgical.

Augmedics’ xvision Spine System, qui a reçu Autorisation de la FDA en 2019, fournit un outil de réalité augmentée qui donne aux chirurgiens une image 3D de l’anatomie de la colonne vertébrale directement dans leur champ de vision pendant la chirurgie.

L’année dernière, la société basée dans l’Illinois a annoncé qu’elle avait levé 36 millions de dollars en financement de série C.

Parmi les autres entreprises de technologie immersive dans le domaine de la formation chirurgicale, citons la plate-forme de formation chirurgicale en réalité virtuelle (VR) basée à Londres FundamentalVR et la société de formation VR Vantari VR basée à Sydney.