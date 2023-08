La plateforme de données du monde réel Atropos Health se lance dans les sciences de la vie

La plateforme de données du monde réel Atropos Health a annoncé avoir nommé un conseil consultatif des sciences de la vie et s’être lancée dans le secteur des sciences de la vie, proposant des innovations en matière d’IA, d’évaluation des données, de génération de preuves et d’augmentation des analyses.

L’application d’Atropos aide les médecins à accéder à des preuves concrètes pour orienter les décisions cliniques et la recherche.

La société basée en Californie propose également son bouton vert pour les services informatiques cliniques, qui fournit des rapports d’études observationnelles de qualité publication dans les 48 heures, basés sur les questions cliniques d’un utilisateur.

La société affirme qu’un bouton vert spécialisé est désormais disponible pour les acteurs des sciences de la vie, permettant aux entreprises de maximiser les ensembles de données du monde réel pour l’analyse de cohorte, la faisabilité des protocoles, les tests d’hypothèses, les voies de traitement, l’extension des étiquettes, les initiatives réglementaires, les parcours des patients et les besoins non satisfaits. Les fournisseurs peuvent utiliser les données des plateformes internes de leur entreprise ou du réseau Atropos.

« La production de preuves est l’élément vital du secteur des sciences de la vie. Avec Atropos Evidence Platform, les chercheurs peuvent étendre et accélérer considérablement leurs capacités de génération de preuves, tout en maximisant la productivité des effectifs existants et en réduisant le besoin de personnel externalisé. De plus, Atropos Evidence Network permet aux chercheurs de générer rapidement des preuves à partir de nombreuses sources de données sans obstacles importants en matière d’intégration ou d’infrastructure », a déclaré le Dr Brigham Hyde, PDG et cofondateur d’Atropos Health, dans un communiqué.

En juin, Atropos a annoncé un partenariat avec une société de technologie de partage de données Datavantqui permettrait aux membres de chaque entreprise d’accéder aux offres de l’autre entreprise.

Atropos lancé sur le marché d’Amazon Web Services plus tôt cette année et a rejoint le réseau de partenaires AWS.

L’année dernière, le service de consultation médicale a obtenu un score 14 millions de dollars dans un cycle de financement de série A.

D’autres entreprises utilisant des données pour améliorer les résultats des soins de santé incluent la plateforme de données DSE nference, qui propose une plate-forme de génération de preuves réelles baptisée nSights, qui collecte des données cliniques anonymisées sur les patients des centres médicaux universitaires, notamment des notes cliniques, des résultats de radiologie, des tests de laboratoire et des électrocardiogrammes.

Komodo Santé propose sa Healthcare Map, une plate-forme de données qui collecte des données anonymisées sur les patients qui peuvent être utilisées pour créer des logiciels permettant aux entreprises des sciences de la vie et aux assureurs de déterminer comment les expériences des patients sont liées aux résultats de santé.