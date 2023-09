La plateforme de données du monde réel Atropos Health obtient un nouveau financement

Atropos Health, plateforme de données du monde réel basée en Californie, a annoncé avoir finalisé un cycle de financement stratégique avec la participation de Presidio Ventures de Sumitomo Corporation Venture Group, Samsung Next, Audere Capital, Gaingels et d’autres investisseurs.

CE QU’ILS FONT

Atropos Health propose des innovations en matière d’IA, de génération de preuves, d’augmentation des analyses et d’évaluation des données pour aider les médecins à accéder à des preuves concrètes pour guider les décisions cliniques et la recherche.

De plus, les services informatiques cliniques de la société, baptisés Green Button, fournissent des rapports d’études observationnelles de qualité publication dans les 48 heures, basés sur les questions cliniques d’un utilisateur.

Il vante sa plate-forme comme étant capable de naviguer dans les restrictions de données sur les marchés internationaux. Atropos affirme qu’elle utilisera les fonds pour étendre sa portée à l’échelle mondiale, en se concentrant dans un premier temps sur les clients du Brésil et du Japon.

« Le manque de représentation dans les essais cliniques conduit au problème du « manque de preuves ». Ce problème persiste aux États-Unis mais est peut-être encore plus prononcé à l’échelle mondiale. Avec l’ajout du financement des partenaires Samsung Health et Sumitomo/Presidio, Atropos apportera notre plateforme de génération de preuves dans le monde entier pour, à terme, fournir des preuves plus personnalisées pour les soins, basées sur des millions de patients comme eux, ce qui peut avoir un impact positif sur les soins », a déclaré le Dr Brigham Hyde, PDG et cofondateur d’Atropos Health. MobiHealthActualités dans un e-mail.

APERÇU DU MARCHÉ

L’année dernière, Atropos a marqué 14 millions de dollars dans un cycle de financement de série A.

En août, la société a annoncé avoir nommé un comité consultatif des sciences de la vie pour se lancer dans le secteur des sciences de la vie, permettant aux entreprises de maximiser les ensembles de données du monde réel pour la faisabilité des protocoles, l’analyse de cohorte, les besoins non satisfaits, les tests d’hypothèses, les voies de traitement, les initiatives réglementaires, l’expansion des étiquettes. et les parcours des patients.

La société a annoncé un partenariat avec une plateforme technologique de partage de données Datavant en juin, ce qui permettrait aux membres de chaque entreprise d’accéder aux offres de l’autre entreprise, et l’année dernière a dévoilé sa collaboration avec Syntegra, dans lequel son bouton vert exploiterait les données synthétiques de la plateforme de données de santé.

Une autre entreprise dans le domaine des données de santé est Komodo Health, qui propose une plate-forme qui collecte des rencontres de patients anonymisés qui peuvent être utilisées pour créer des logiciels permettant aux entreprises des sciences de la vie et aux assureurs de déterminer le lien entre les expériences des patients et les résultats de santé.