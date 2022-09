La plateforme de cryptographie poursuit une femme après lui avoir accidentellement envoyé 7,1 millions de dollars

Il a fallu sept mois pour Approuvé par Matt Damon Crypto.com s’est rendu compte qu’il avait accidentellement envoyé 10,5 millions de dollars australiens (environ 7,1 millions de dollars au taux de change actuel) à une femme en Australie, au lieu du remboursement de 100 dollars australiens qu’elle avait demandé. Maintenant, la plate-forme de trading de crypto-monnaie s’en prend à Thevamanogari Manivel, basée à Melbourne, et à sa sœur, Thilagavathy Gangador, pour récupérer son argent — avec 10 % d’intérêts et les frais juridiques.

Documents judiciaires montrent qu’en mai 2021, un employé de la plateforme de trading basée à Singapour a saisi par erreur un numéro de compte dans le champ du montant du paiement. Crypto.com s’est rendu compte qu’il avait accidentellement envoyé des millions de dollars à Manivel en décembre 2021 alors qu’il effectuait un audit de routine.

Manivel a dépensé environ 1,35 million de dollars australiens de la manne accidentelle sur une propriété, selon le dossier.

Bien que les transactions de crypto-monnaie ne soient pas réversibles, les plateformes centralisées peuvent théoriquement annuler les paiements en cas de fraude ou d’erreur. Mais dans ce cas, la société n’a découvert l’erreur que sept mois plus tard, après qu’une partie de l’argent aurait été déplacée ou dépensée. La société a convaincu les autorités de geler le compte bancaire de Manivel en février, mais elle avait déjà transféré l’argent à d’autres accusés nommés dans l’affaire, selon le dossier.

Le juge a statué en faveur de Crypto.com et l’affaire revient devant le tribunal en octobre où un juge déterminera les prochaines étapes de l’affaire.

Le costume arrive à un moment difficile pour la plateforme. En juin, l’entreprise a licencié 260 employéssoit 5 % de ses effectifs, et a aurait subi une deuxième série de coupes agressivesalors que les entreprises de cryptographie à tous les niveaux recherchent des moyens de réduire les coûts, les investisseurs se détournant des actifs les plus risqués, ce qui réduit les volumes de transactions.

Le bitcoin et l’éther sont tous deux en baisse de plus de 58% cette année, tandis que le plus large le marché de la cryptographie est tombé en dessous de 1 000 milliards de dollarscontre 3 billions de dollars à son apogée en novembre 2021.

Pendant ce temps, Crypto.com fait face à d’importants paiements en cours, notamment un accord de 700 millions de dollars sur les droits de dénomination pluriannuels avec le Staples Center de Los Angeles, qui abrite les Lakers et les Sparks de la WNBA.

“Comme l’affaire est devant les tribunaux, nous ne pouvons pas commenter”, a déclaré Crypto.com à CNBC dans un e-mail.