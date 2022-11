La plateforme de conseil et de thérapie en ligne Wellin5 clôture un cycle de financement de 2 millions de dollars

Wellin5, qui offre des outils virtuels de conseil et de thérapie aux Canadiens, a obtenu un financement de démarrage de 2 millions de dollars.

Plateforme de conseil et de thérapie en ligne Wellin5 connecte les utilisateurs à un conseiller via une vidéothérapie, un e-mail ou un chat textuel. Le thérapeute fournit ensuite des plans de thérapie personnalisés aux utilisateurs.

À QUOI ÇA SERT

Le nouvel investissement aidera l’entreprise à accroître son équipe de 300 % d’ici 2023 et à étendre sa portée du marché canadien aux États-Unis.

“Nous sommes ravis d’annoncer notre récent financement alors que nous nous positionnons pour une croissance exponentielle au cours des trois à cinq prochaines années”, a déclaré William Masih, fondateur et PDG de Wellin5, dans un communiqué. « Notre objectif est d’atteindre la rentabilité tout en maximisant les rendements pour tous nos actionnaires. La pandémie a alimenté notre récente croissance et, par conséquent, nous nous sommes réinventés et avons réinventé nos offres pour répondre aux besoins de nos clients et de nos thérapeutes. travaillent sur un certain nombre d’initiatives pilotées par l’IA et l’apprentissage automatique. Au début de 2023, nous commercialiserons de nouvelles technologies et capacités qui changeront notre approche de la santé mentale et amélioreront les résultats pour les patients.

APERÇU DU MARCHÉ

Au cours de la première année de la pandémie de COVID-19, la prévalence de l’anxiété et de la dépression dans le monde a augmenté de 25 %, selon le Organisation mondiale de la santéqui a souligné la nécessité pour tous les pays d’accroître l’accès aux prestataires de soins de santé mentale.

De nombreuses entreprises basées aux États-Unis visent à répondre au besoin de se connecter professions de la santé mentale avec ceux qui ont besoin de leurs services utilisant la technologie.

En plus de Wellin5, plateforme virtuelle de santé mentale Valera Health associe les thérapeutes aux patients et est adapté aux patients de haute acuité souffrant de maladie mentale grave et de dépression grave. L’entreprise associe les patients à un coach de santé, qui les aide à trouver un thérapeute ou un médecin qui répond à leurs besoins.

Parmi les autres entreprises qui poussent dans l’espace numérique de la santé mentale, citons Calme et santé de l’espace de tête.