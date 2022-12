La plateforme de bien-être des employés Wellable acquiert DailyEndorphin

Entreprise de bien-être des employés Wellable a acquis DailyEndorphin, qui propose des défis de bien-être en entreprise où les employés peuvent mettre en place des programmes de conditionnement physique ou de nutrition en groupe et inviter leurs collègues à y participer.

DailyEndorphin propose des défis pour l’exercice, le nombre de pas, la nutrition, le poids et l’hydratation.

Wellable, basée à Boston, ajoutera les actifs DailyEndorphins à sa plateforme de bien-être Wellable, qui comprend également un programme d’incitation et un modèle de soutien, une évaluation du bien-être personnel et une vérification des événements cliniques (où les vaccins contre la grippe et les soins préventifs sont vérifiés). L’entreprise axée sur les employés propose également un contenu sur la santé et des cours à la demande.

“Nous sommes ravis de soutenir le prochain chapitre de DailyEndorphin et de les accueillir dans notre communauté florissante Wellable. DailyEndorphin a été un pionnier dans l’industrie du défi du bien-être, et nous sommes impatients de proposer des programmes de bien-être personnalisables, abordables et efficaces à leurs clients”, Geoff Geredien , directeur de la croissance de Wellable, a déclaré dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

En septembre, Wellable a acquis Facteur de transpirationune plateforme de streaming de fitness avec plus de 600 cours de nutrition, d’exercice et de pleine conscience à la demande.

En 2020, la société a acquis des actifs de MeYouHealth, une autre plateforme numérique de bien-être encourageant une alimentation saine, l’activité physique, la gestion du stress, l’interaction sociale et d’autres comportements.