La plateforme d’analyse vocale Sonde Health lève 19,25 millions de dollars

La plate-forme de technologie vocale basée sur l’IA Sonde Health a annoncé qu’elle avait levé 19,25 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série B dirigé par Partners Investment, portant sa levée totale à 35,25 millions de dollars.

KT Corporation, NEOM Company et des investisseurs existants ont également participé à la ronde, notamment le cofondateur PureTech Health et M Ventures.

CE QU’ILS FONT

Sonde Health utilise une technologie vocale brevetée pour détecter divers problèmes de santé à partir de biomarqueurs dans la voix d’une personne, y compris l’analyse de la capacité respiratoire et la détection de la dépression et de l’anxiété.

À QUOI ÇA SERT

Le financement aidera à développer la technologie de l’entreprise pour détecter d’autres problèmes de santé, étendre ses technologies actuelles de surveillance de la santé respiratoire et mentale et stimuler la croissance commerciale mondiale.

“Les biomarqueurs numériques deviennent un pilier des soins de santé. Les entreprises de soins de santé d’aujourd’hui réalisent à quel point les biomarqueurs vocaux peuvent impliquer les gens plus tôt dans leur santé. Les données et les informations trouvées dans la voix peuvent alimenter la surveillance de la santé et la stratification des patients afin que les problèmes puissent devenir apparents bien avant un examen médical coûteux. événement se produit », a déclaré David Liu, PDG de Sonde Health, dans un communiqué. “Avec la voix et n’importe quel appareil d’écoute, une surveillance de la santé accessible et efficace peut être mise à la disposition de la majorité du monde.”

APERÇU DU MARCHÉ

Le mois dernier, Sonde Health, basée à Boston, a obtenu un Investissement stratégique de 2 millions de dollars du géant sud-coréen des télécommunications KT Corporation. KT prévoit d’utiliser cette technologie pour mettre à niveau ses solutions commerciales vocales basées sur l’IA et intégrer la technologie de Sonde dans sa plate-forme de télémédecine au Vietnam.

Sonde Health a obtenu une licence pour sa technologie vocale auprès du laboratoire Lincoln du MIT et, en 2018, ont reçu des accords de licence exclusifs pour le brevet.

En 2020, la société a lancé son API vocale pour détecter la maladie mentale, affirmant que l’outil peut détecter les changements vocaux qui pourraient signaler son état mental via des clips audio de 30 secondes et pourrait être intégré à des applications tierces.

Au plus fort de la pandémie, il a publié un outil de dépistage vocal pour détecter symptômes de maladies respiratoires et a acquis le fabricant de plates-formes vocales NeuroLex Laboratories.