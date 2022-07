La plateforme australienne de gestion médicale MedAdvisor va acquérir le fournisseur d’informations sur les médicaments GuildLink

La plate-forme de gestion médicale cotée MedAdvisor a signé un accord contraignant pour acheter GuildLink, un fournisseur de solutions de santé numériques et d’informations sur les médicaments.

Sur la base d’une divulgation d’entreprise, MedAdvisor acquerra GuildLink en émettant 57,1 millions d’actions d’une valeur de 9,14 millions de dollars australiens (6,3 millions de dollars) ou 16 cents chacune.

GuildLink est la branche de santé numérique du Guild Group, une entité détenue à 100% par The Pharmacy Guild of Australia, une organisation nationale d’employeurs pour les propriétaires de pharmacies communautaires.

MedAdvisor propose un système logiciel automatisé qui aide les patients à gérer leurs médicaments et à améliorer leur observance. Sa plateforme a jusqu’à présent connecté plus de 2,9 millions de patients australiens à plus de 70 % des pharmacies du pays. Son système est également utilisé par environ 25 000 pharmacies aux États-Unis.

Parallèlement à cette annonce, MedAdvisor vise également à lever jusqu’à 14,6 millions de dollars australiens (10,1 millions de dollars) en proposant une offre de droit accélérée sans renonciation, ou des actions qui ne peuvent être ni échangées ni transférées. Le produit de cela soutiendra l’intégration de GuildLink, en plus de financer ses initiatives de croissance en Australie et aux États-Unis.

Les deux sociétés, ainsi que la PGA, ont également conclu un accord-cadre de services de 10 ans pour développer et fournir des initiatives de services de santé nouvelles et continues. Pour commencer, ils travailleront sur un programme qui implique la fourniture d’informations anonymisées des pharmacies communautaires participantes à PGA pour l’aider dans sa modélisation et son plaidoyer en matière d’économie de la santé.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

MedAdvisor a déclaré dans un communiqué que son acquisition de GuildLink la transformerait davantage en une “plate-forme consolidée qui supprime les doubles emplois et augmente l’efficacité des pharmacies australiennes”. Son intégration améliorera également sa capacité à fournir des réservations intégrées, des services cliniques, des vaccinations et une gestion des médicaments pour ses patients.

L’accord devrait être conclu le mercredi 27 juillet.

APERÇU DU MARCHÉ

Cette dernière acquisition prévue fait suite à intégration de la société de soins connectés Extensia dans Hills Limited. Cette acquisition fait partie de la stratégie de Hills visant à se développer davantage dans le secteur de la santé numérique. Extensia propose la plateforme RecordPoint qui offre aux cliniciens un accès en temps réel aux dossiers des patients et aux résultats des tests.

Plus tôt cette année, la société de télésanté Visionflex a fusionné avec 1st Group, une plateforme de réservation de santé en ligne cotée à l’ASX dans le but d’offrir un système de télésanté complet et intégré aux cliniciens.

ENREGISTREMENT

“Alors que les pharmacies élargissent leur champ d’exercice et que les gouvernements recherchent une approche plus cohérente pour s’engager avec le secteur pharmaceutique, nous sommes fermement convaincus qu’une plate-forme de pointe est le meilleur moyen de permettre à l’industrie d’atteindre ces objectifs”, a déclaré le président de MedAdvisor. Linda Jenkinson a parlé de leur projet d’acquisition de GuildLink.

“Ce partenariat avec MedAdvisor permet d’accélérer les investissements pour fournir une plate-forme améliorée au réseau de pharmacies communautaires”, a déclaré le président du Guild Group, Andrew Bloore.

“Cette transaction garantit notre capacité à continuer à fournir des initiatives de services de santé visant à améliorer la santé et le bien-être des Australiens tout en fournissant une plate-forme technologique de gestion des médicaments améliorée qui répond aux besoins continus de la pharmacie communautaire”, a également commenté le président national de la PGA, Trent Twomey.