La plate-forme webOS de LG arrivera sur d’autres téléviseurs

LG a annoncé que sa plate-forme de télévision intelligente webOS sera disponible via d’autres marques de téléviseurs au fur et à mesure de sa licence.

Le géant sud-coréen de la technologie «perturbe le statu quo» dans l’industrie «connue pour ses systèmes d’exploitation propriétaires». Ainsi, webOS sera également disponible auprès de marques de télévision telles que RCA, Ayonz et Konka et d’autres devraient suivre le mouvement à l’avenir avec plus de 20 marques engagées.