DLive, un service de streaming vidéo qui est devenu populaire au cours des dernières années en tant qu’alternative à la liberté d’expression aux sites Web comme YouTube et Twitch, a été critiqué par ses utilisateurs après avoir annoncé des sanctions pour lutter contre l’extrémisme.

Après que les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier, des organisations de médias comme le New York Times, Wired et le Southern Poverty Law Center (SPLC) se sont attaquées à DLive pour avoir hébergé des utilisateurs qui ont assisté et soutenu l’incident – la marque de la plate-forme technologique alternative un «Havre extrémiste».

«DLive a versé des centaines de milliers de dollars à des extrémistes depuis sa création, en grande partie grâce à des dons de crypto-monnaie intégrés à un service fourni par le site,» Le SPLC a affirmé, soulignant que le diffuseur en direct d’extrême droite Anthime « Baked Alaska » Gionet – qui s’est enregistré lors de la prise d’assaut du Capitole – était l’un de ces personnages qui gagnerait des milliers sur la plate-forme.

DLive a répondu en interdisant Gionet, ainsi que le commentateur nationaliste américain Nick Fuentes. Vendredi, cependant, la plate-forme technologique a annoncé qu’elle appliquerait encore plus de restrictions sur sa base d’utilisateurs.

« En réponse au récent incident du 6 janvier, nous avons décidé de mettre en œuvre une fonctionnalité temporaire pour désactiver les dons et les abonnements payants à toutes les chaînes X-tag », l’entreprise déclaré. « Nous comprenons les désagréments que cela peut causer à certains d’entre vous, mais nous pensons que c’est l’action nécessaire à prendre pour garantir une communauté responsable et sûre pendant cette période difficile. »

Selon le règlement de la communauté de DLive, le contenu marqué X se compose de vidéos qui « Un spectateur raisonnable peut ne pas vouloir être vu en train d’accéder dans un cadre public ou formel tel qu’un lieu de travail. » Les exemples donnés par l’entreprise incluent la nudité et le blasphème, mais aussi «Toute forme de contenu politique», « Contenu axé sur la religion », «Contenu controversé», et «Contenu de propagande».

Avec ses nouvelles restrictions, DLive a empêché une grande partie de sa base d’utilisateurs de gagner de l’argent sur le site, ce qui a naturellement entraîné une forte réaction contre la décision.

«Wtf, si vous êtes nouveau, vous devez avoir un X. Si vous avez un X, pas de dons. Merci mec, » plaint un utilisateur, tandis qu’un autre commenté, «Eh bien, il existe une autre plate-forme de liberté d’expression.»

Fuentes a appelé ses plus de 128 000 abonnés Twitter à supprimer leurs comptes DLive, tandis que la journaliste conservatrice Cassandra Fairbanks a souligné que DLive avait «même désactivé les commentaires» sur leur déclaration controversée pour éviter les critiques.

D’autres ont comparé le passage à DLive « Coupe c’est sa propre gorge » ou « tournage vous-même dans la merde de peur de le perdre, « en raison du fait que la popularité de DLive provient en grande partie du fait qu’elle est conviviale pour la liberté d’expression par rapport aux plates-formes plus grandes et plus populaires.

Cependant, tout le monde n’était pas contre cette décision. Sleeping Giants – une organisation de pression libérale qui fait campagne pour dépouiller les émissions de presse et les médias de leurs annonceurs et leurs revenus – a félicité DLive pour « un début » mais les a encouragés à réprimer davantage le discours sur la plate-forme.

