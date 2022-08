La plate-forme mondiale de suivi des vols s’écrase alors que Lakhs suit l’avion de Nancy Pelosi vers Taïwan

FlightRadar24, la plate-forme mondiale de suivi des avions, le 2 août, s’est déconnectée car ses serveurs ne pouvaient pas gérer le trafic. L’augmentation exponentielle de la charge est attribuée à un avion de l’US Air Force qui est devenu en quelques heures l’avion le plus suivi au monde.

Partageant la nouvelle de l’interruption du service, FlightRadar24 a tweeté : « En raison d’un intérêt de suivi soutenu sans précédent pour SPAR19, les services de FlightRadar24 sont soumis à une charge extrêmement lourde. Certains utilisateurs peuvent actuellement rencontrer des problèmes d’accès au site, nos équipes travaillent à restaurer toutes les fonctionnalités pour tous les utilisateurs le plus rapidement possible.

En raison d’un intérêt de suivi soutenu sans précédent pour SPAR19, les services Flightradar24 sont soumis à une charge extrêmement lourde. Certains utilisateurs peuvent actuellement rencontrer des problèmes d’accès au site, nos équipes travaillent à restaurer toutes les fonctionnalités pour tous les utilisateurs le plus rapidement possible. pic.twitter.com/dsFrlQ67zr — Flightradar24 (@flightradar24) 2 août 2022

SPAR19 était l’avion de l’US Air Force qui était censé transporter la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi. Il a décollé de Kuala Lumpur à 15h42 heure locale et s’est dirigé vers Taipei, la capitale de Taïwan. Le vol était suivi par plus de 7 lakh de personnes à travers le monde, ce qui en fait le vol le plus suivi de l’histoire des services de la plateforme. Selon le rapport de FlightRadar24, près de 3 000 personnes ont suivi « au moins une partie du vol » à un moment donné.

Ce pic soudain du nombre d’utilisateurs a fait que la plate-forme a été témoin d’une “charge extrêmement lourde” sur l’infrastructure. FlightRadar24 a dû déployer sa fonctionnalité de salle d’attente qui limite l’accès aux non-abonnés. La plate-forme a signalé que “peu de temps après” que SPAR19 ait atteint sa destination, la charge est revenue à la normale et les services ont repris pour tous les utilisateurs.

Nancy Pelosi est arrivée mardi à Taïwan et cette visite est vivement critiquée par le gouvernement chinois. Le pays asiatique considérait Taïwan comme un territoire chinois alors que Taïwan se considère autonome.

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, est arrivée à Taïwan, entamant une visite que Pékin l’avait mise en garde, affirmant que cela nuirait aux relations sino-américaines pic.twitter.com/IBt1HEs7Io – Reuters (@Reuters) 2 août 2022

Le président chinois Xi Jinping, s’adressant à la visite du haut responsable américain, aurait déclaré : « Ceux qui jouent avec le feu en périront. On espère que les États-Unis seront lucides à ce sujet. Jinping a déclaré que les États-Unis devraient “honorer le principe d’une seule Chine”. La Chine, assez fermement, manifeste sa dissidence face au mouvement séparatiste qui alimente l’idée d’indépendance de Taiwan.

