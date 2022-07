La plate-forme indienne de santé mobile MFine fusionne avec l’activité de diagnostic de la société de biotechnologie LifeCell

La start-up de technologie de la santé MFine a accepté de fusionner avec l’activité de diagnostic de la société indienne de biotechnologie LifeCell et de former une nouvelle entité appelée LifeWell.

La nouvelle coentreprise a également reçu un investissement de 80 millions de dollars de l’investisseur en soins de santé OrbiMed.

DE QUOI S’AGIT-IL

Ensemble, les entreprises ont une base d’utilisateurs combinée de plus de six millions, qui devrait encore augmenter pour atteindre plus de 50 millions au cours des quatre prochaines années.

Sur la base d’un communiqué de presse, LifeWell prévoit de construire son réseau de laboratoires à l’échelle nationale en acquérant et en fusionnant avec des “actifs de laboratoire de radiologie et de pathologie de haute qualité”.

L’investissement d’OrbiMed dans la nouvelle entité sera utilisé pour des investissements stratégiques dans la technologie de l’assurance et d’autres partenaires.

Après la fusion, MFine restera une application de santé destinée aux consommateurs qui propose des téléconsultations, des plans de soins, des tests de diagnostic, une conciergerie IP, une pharmacie en ligne et des abonnements d’entreprise.

LA GRANDE TENDANCE

La fusion intervient alors que MFine a restructuré ses activités en mai. Sur la base de reportages, la société licencié environ 500 ou la moitié de l’ensemble de ses effectifs car le financement s’est épuisé pour les startups indiennes. Il a levé pour la dernière fois 48 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série C en septembre de l’année dernière. Depuis lors, MFine s’est concentrée sur des domaines plus rentables tels que les services aux entreprises et les partenariats d’assurance.

Au début de cette année, MFine a introduit plusieurs fonctionnalités de surveillance de la santé sur son application mobile, notamment pour fréquence cardiaque, tension artérielle et glycémie.

ENREGISTREMENT

Avec les diagnostics complets de LifeCell et les capacités technologiques avancées de MFine, la coentreprise occuperait une position unique sur le marché indien en pleine croissance de la prestation de soins de santé, dont le segment ambulatoire vaut à lui seul 20 milliards de dollars.

“Nous voyons une grande opportunité sur le marché de la prestation de soins de santé en Inde, une grande partie du marché n’étant toujours pas organisée et la demande des consommateurs pour des services de haute qualité montant en flèche”, a déclaré Sunny Sharma, directeur général principal d’OrbiMed Asia.

« Dans l’ensemble, la prestation de soins de santé se transforme dans le monde entier avec l’adoption rapide de nouvelles technologies telles que la génomique et la santé numérique. Cette combinaison ouvre la voie à la création d’un nouveau leader du marché qui répond aux attentes émergentes des clients », a déclaré Mayur Abhaya, PDG de LifeCell, à propos de sa fusion avec Je vais bien.

“Avec cette joint-venture, nous voyons d’immenses possibilités de fournir des soins de santé à la demande avec une expérience client exceptionnelle… Avec [LifeCell]nous avons une expérience de prestation de soins intégrés qui est inégalée et peut évoluer rapidement à travers le pays », ont également commenté les co-fondateurs de MFine, Prasad Kompalli et Ashutosh Lawania.