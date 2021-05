La plate-forme du métro de Mexico s’effondre, écrasant des voitures en dessous dans une catastrophe nocturne

L’accident a été l’un des pires des 54 ans d’histoire du métro, le deuxième plus grand réseau de métro d’Amérique du Nord, après le réseau de New York. Le métro de Mexico, avec ses tarifs subventionnés à 25 cents et sa portée tentaculaire, est essentiel pour bon nombre des 20 millions de travailleurs de la région métropolitaine. Mais il a longtemps été en proie à des problèmes d’entretien, à la criminalité et à la surpopulation.