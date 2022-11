La plate-forme de surveillance des patients basée sur l’IA care.ai obtient un financement de 27 millions de dollars

La plate-forme d’automatisation des établissements de soins basée sur l’IA care.ai a annoncé qu’elle avait levé 27 millions de dollars de financement dirigé par la société d’investissement multi-actifs Crescent Cove Advisors.

CE QU’ILS FONT

La plate-forme Smart Care Facility de la société basée en Floride comprend un réseau de capteurs répartis dans un établissement de soins qui surveille les patients à l’aide de l’IA, permettant à un établissement de collecter des données de comportement en temps réel pour des informations cliniques et opérationnelles.

Les fonds aideront l’entreprise à se développer et à fournir “l’intelligence ambiante aux soins de santé”.

“Le fardeau physique, émotionnel et économique de nos soignants n’a jamais été aussi difficile. Les processus restent manuels et chronophages, et les équipes soignantes sont enlisées par des tâches et des documents fastidieux – et malheureusement, les cliniciens et les patients en subissent les conséquences”, a déclaré Chakri. Toleti, PDG et fondateur de care.ai, a déclaré dans un communiqué. “Notre mission est de permettre la promesse transformationnelle d’un établissement de soins intelligent, offrant un niveau de soins que le monde n’a jamais vu. Nous avons passé les dernières années à étendre notre plateforme tout en nous associant aux principaux systèmes de santé et de soins de longue durée du pays. Je suis ravi d’avoir le soutien de Crescent Cove alors que nous continuons à évoluer et à exécuter.

APERÇU DU MARCHÉ

Le PDG et fondateur de care.ai, Chakri Toleti, a également cofondé et occupé auparavant le poste de président de HealthGrid, une application de communication avec les patients qui connecte les patients et les prestataires via un smartphone. Le fournisseur de DSE Allscripts a acheté HealthGrid en 2018.

Avant HealthGrid, Toleti a fondé Galvanon, un kiosque libre-service pour l’enregistrement des patients hospitalisés, qui a été acquis par le fournisseur de logiciels d’entreprise NCR en 2015.

care.ai se joint à d’autres entreprises pour explorer la surveillance activée par l’IA à des fins de soins de santé, en particulier en ce qui concerne la surveillance du risque de chute.

L’année dernière, Amazon a annoncé son partenariat avec Vayyar et Assistive Technology Service pour la détection des chutes sur son abonnement Alexa Together, permettant aux soignants de surveiller et d’aider à distance les membres de la famille à leur domicile.

Le mois dernier, la division santé de la société de sécurité ADT, ADT Health, a déclaré qu’il réimaginait ses capteurs et systèmes traditionnels déployés à l’intérieur du domicile pour aider aux soins aux personnes âgées et potentiellement tirer des conclusions pour prédire les incidents.

Début novembre, Kami Visionune solution de gestion de fichiers IA basée sur la vision qui détecte et réagit aux chutes, a lancé son système de caméra à domicile pour la communauté des seniors pour la détection des chutes.