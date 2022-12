La plate-forme de streaming de Disney s’apprête à affronter le nouveau niveau publicitaire de la concurrence

Le nouveau niveau d’abonnement basé sur la publicité de Walt Disney (DIS) pour les abonnés Disney+ devrait renforcer l’avantage concurrentiel de la plateforme de streaming, en particulier compte tenu de la réponse positive des investisseurs et des utilisateurs au plan financé par la publicité de Netflix (NFLX) publié le mois dernier. Disney a commencé à proposer le nouveau service jeudi, avec plus de 100 annonceurs à bord pour aider la plate-forme de streaming naissante à atteindre la rentabilité d’ici 2024. Cependant, la nouvelle offre avait été conçue par l’ancien PDG Bob Chapek, qui a été expulsé de l’entreprise le mois dernier. au milieu de lourdes pertes pour la division de streaming. Maintenant, avec le PDG Bob Iger de retour à la barre, le Club cherche à voir comment le vétéran de Disney mettra son empreinte sur le streaming et quelles offres il priorisera. Les abonnés Disney + ont désormais l’option de la plate-forme de base Disney + avec publicités, pour 7,99 $ par mois, ou l’option premium de 10,99 $ par mois sans publicité. Le service de streaming propose également des forfaits incluant Hulu et ESPN+. Dans un récit édifiant, le réseau d’information par câble CNN a fermé en avril son service de streaming, CNN +, après seulement un mois. Cette décision est intervenue au milieu d’un remaniement de l’entreprise et de la direction. La création et la croissance d’un service de diffusion en continu à la pointe de l’industrie ont obligé Disney à engager des coûts élevés en cours de route. Le géant du divertissement a dépensé pour produire de nouveaux contenus afin de plaire aux téléspectateurs existants et d’attirer de nouveaux abonnés, un examen des analystes métriques clés lors de l’évaluation du potentiel de croissance du streaming. Cette tactique a fonctionné, car les abonnés Disney + ont grimpé à 235 millions au dernier trimestre, dépassant celui des 223 millions d’abonnés de son rival Netflix au cours de la même période. Cependant, les coûts de production de contenu représentent environ 70% à 80% des revenus totaux directs aux consommateurs de Disney, selon une note récente de MoffettNathanson, qui a rongé la rentabilité. Au dernier trimestre, la division de streaming de Disney a subi une perte de 1,47 milliard de dollars. La direction a déclaré qu’elle s’attend toujours à ce que les dépenses de contenu soient d’environ 30 milliards de dollars au cours de l’exercice 2023, ce qui correspond à ce que l’entreprise a dépensé l’année dernière, mais s’attend à ce que les pertes diminuent d’ici le premier trimestre de l’exercice 2023. Dans le même temps, le succès de Netflix avec son nouveau La plate-forme de niveau publicitaire pourrait signaler une voie plus rentable pour Disney. Vendredi, Wells Fargo a mis à niveau Netflix pour surpondérer, ou acheter, à poids égal sur le dos de l'”amélioration” du contenu. Les analystes de la banque ont déclaré qu’ils étaient “optimistes” sur le nouveau niveau publicitaire du géant du streaming pour aider à la désabonnement, ou sur le rythme auquel les clients abandonnent le service de streaming. Les actions de Disney, en baisse de près de 40 % depuis le début de l’année, se négociaient en hausse d’environ 1,6 % vendredi après-midi, à 94,06 $ chacune. Le lancement de Disney + avec des publicités cette semaine pourrait être un excellent moyen d’attirer de nouveaux abonnés soucieux des coûts et, par conséquent, de rester compétitif dans les guerres de streaming. De plus, des prix d’abonnement plus élevés combinés à la publicité peuvent être des moteurs qui contribuent à augmenter la rentabilité, permettant à Disney + d’atteindre son objectif de gagner de l’argent sur le streaming d’ici l’exercice 2024. La société de divertissement a ébranlé son bilan pour investir dans la production de contenu, mais nous espérons voir ces dépenses diminuent l’année prochaine, allégeant le fardeau de la dette de l’entreprise et offrant un certain soulagement au cours de l’action. Surtout, nous sommes impatients d’entendre la position d’Iger sur l’avenir du service de streaming de Disney, compte tenu du récent changement de direction. Nous sommes réconfortés par le fait qu’Iger fait partie de l’entreprise depuis des décennies, ce qui en fait une main ferme et un excellent opérateur – mais nous voulons plus de couleur de sa part en streaming. L’action Disney a abandonné les gains réalisés depuis le retour d’Iger fin novembre. Mais nous continuons de croire que Disney est une marque emblématique et considérons la baisse comme une opportunité d’achat potentielle vers la faiblesse. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long DIS. Voir ici pour une liste complète des actions.) Robyn Beck | AFP | Getty Images