La plate-forme de soins virtuels 98point6 lève 20 millions de dollars pour soutenir les licences verticales

Entreprise de soins virtuels basée sur le texte 98point6 a annoncé jeudi avoir levé plus de 20 millions de dollars pour faire évoluer sa nouvelle offre de licences.

La société a également annoncé un partenariat stratégique avec MultiCare Health System, basé à Washington, qui sera le premier à licencier la technologie de soins virtuels pour son service hybride de soins urgents et primaires baptisé Indigo Health.

Les investisseurs existants participant à l’augmentation comprennent le fonds de croissance de L Catterton et Activant Capital.

CE QU’IL FAIT

98point6 utilise une interface textuelle pour fournir des services de soins primaires virtuels à la demande. Les patients peuvent saisir des informations sur leurs symptômes et un assistant automatisé les associera à un médecin qui pourra utiliser des capacités photo, audio et vidéo si nécessaire. Les utilisateurs peuvent également recevoir des ordonnances et des commandes de laboratoire.

La société a ajouté soutien aux soins de santé comportementaux au début de l’année dernière, et récemment élargi le programme aux adolescents.

“La santé est dans une période de transformation radicale – les stratégies précédentes de croissance et de réduction des coûts des organisations de santé, en particulier des systèmes de santé, ne les serviront plus”, a déclaré Jay Burrell, président de 98point6, dans un communiqué.

“Notre équipe a énormément appris au cours des sept dernières années en tant que clinique virtuelle autonome. Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de cette prochaine étape de notre activité, alors que les systèmes de santé tirent parti de la plateforme 98point6 pour offrir de la valeur à leurs patients et à leurs organisations dans de nouveaux façons.”

APERÇU DU MARCHÉ

Fondée en 2015, 98point6 a récemment levé deux tours de financement en 2020. Elle a annoncé un 118 millions de dollars de série E en octobre de cette année-là, ainsi qu’une série D de 43 millions de dollars en avril 2020.

Utilisation de la télésanté élargi de manière significative pendant la pandémie de COVID-19. Bien que la tendance se soit modérée depuis les premiers jours de COVID-19, le suivi régional mensuel de télésanté de FAIR Health a révélé que la télésanté représentaient 5,4 % de toutes les lignes de réclamation médicale en mai de cette année.

Il existe un certain nombre d’entreprises établies ainsi que de startups offrant des services de soins virtuels, notamment TytoCare, eVisit et Zoom.

Pendant ce temps, l’acteur majeur Teladoc Health a enregistré près de 10 milliards de dollars de pertes au cours du premier semestre de l’année. Le géant des soins virtuels a également élargi son programme de soins primaires, Primary360, avec la livraison de médicaments le jour même et la collecte de laboratoire à domicile.

Amazon, qui a récemment fait de grandes nouvelles dans le domaine des technologies de la santé, a annoncé la semaine dernière qu’il le ferait a fermé son programme de télésanté Amazon Care pour les employeurs à la fin de l’année. La nouvelle est intervenue dans la foulée de l’accord de la société pour acquérir le fournisseur de soins primaires hybrides One Medical pour environ 3,9 milliards de dollars.